Det var det røde kortet til Mees Rijks - og VIF-sportssjef Joacim Jonssons tirade i pausen - som ble den store snakkisen etter kampen.

– Det sier seg selv. Det er utilgivelig og jeg er enig i at det er min feil. Jeg føler at jeg har sviktet alle supporterne, og jeg er veldig lei meg overfor alle som kom og betalte for å se kampen i dag. All skylden er på meg, sier Rijks i pressesonen.

Jonsson gikk hardt ut mot spissen i TV 2s pausesending. I etterkant sier han dette til kanalen ved siden av VIF-spissen:

– Pulsen var høy. Det var en hodemist og utilgivelig det han gjorde, men jeg kunne hatt en mildere fremtoning, sier Jonsson til VG – og legger til at han er «stolt» over hvordan Vålerenga fremsto etter utvisningen.

– Du kunne brukt andre ord?

– Jeg kunne hatt en lavere puls og en annen fremtoning ja, svarer sportssjefen.

Vålerenga-spiller Simen Juklerød bekrefter at Jonsson beklaget i garderoben.

– Han beklaget og sa at det ikke skulle ha skjedd. Sagt er sagt, men det er kanskje litt rart at han angriper egen spiller og eget lag. Men vi har tilgitt ham, sier Juklerød.

Også trener Geir Bakke er klar på at Jonsson gikk over streken, men forsvarer likevel Jonsson.

– Det må være mulig å ha litt følelser uten at det skal bli en kjempegreie for klikksystemet til alle medier. Tjo og hei og kristemning. Vi må ha lov til å ha litt lidenskap eller?

– Krisestemning er det ikke i Vålerenga?

– Nei så absolutt ikke, svarer Geir Bakke etter poeng nummer fem på fire kamper etter nedrykket.

Ettermiddagen var het i gatene opp mot Ullevaal stadion. Etter nesten en halv time ble det rimelig varmt ute på Ullevaal-matten også. Vålerenga-spiss Mees Rijks satte inn en unødvendig og helgul takling.

Nederlandske Rijks var snart ute med en ny aggressiv takling på Tobias Myhre – Vålerenga-trener Petter Myhres sønn. Dermed dro Norges for tidens beste dommer, Espen Eskås, opp det gule kort nok en gang.

Rijks forklarer taklingen i pressesonen etter kampen:

– Jeg vil vinne hver duell. Hver gang ballen er nær meg vil jeg kjempe og vinne den. Jeg gjorde en tabbe, sånn er det, sier den 21 år gamle angrepsspilleren.

– Årets desidert dummeste takling. Fullstendig hodemist, kommenterer TV 2s ekspert Jesper Mathisen.

– Det er fullstendig utilgivelig av Mees Rijks. Det finnes ingen unnskyldninger. Du setter lagkameratene i en helvetes situasjon, meldte Vålerengas sportssjef Joacim Jonsson på TV 2s sending.

Det var spilleren selv helt enig i.

– Han har rett. Han sier det som det er. Han skal ikke få noe av skylden. Alt ligger på meg, sier Rijks til TV 2 etter kampen.

Vålerenga hadde før dette tatt ledelsen i den mest besøkte kampen mellom rivalene på Oslo vest og øst. Publikumstallet ble aldri oppgitt til annet enn «utsolgt».

0–1: Elias Hagen spiller Daniel Håkans nydelig gjennom. Den finske toppscorer hadde ingen problemer med å sende Vålerenga i ledelsen og Klanen til himmels.

Lyns innleide vakter hadde null kontroll bak Lyn-målet.

Håkans løp rett inn i armene på en Vålerenga-supporter. En hel gjeng hoppet over gjerdet før de gule vestene fikk reagert. En VIF-supporter var til og med ute på Ullevaal og sparket på matchballen.

Ut med Rijks.

Inn med Lyn.

Som mot Aalesund mandag fikk motstanderen en mann utvist før 40 minutter var spilt. De nyopprykkede sa takk som byr.

1–1: Backen Herman Solberg Nilsen slo inn fra høyre. Ballen gikk via en Vålerenga-forsvar før Andreas Hellum dunker den i mål på volley.

– Jeg glemmer nok ikke det med det første. Jeg tror alle gutta kommer til å huske det lenge, sier Hellum TV 2 om øyeblikket.

Kampen skiftet fullstendig karakter. Lyn – som har rykket opp to divisjoner på to sesonger – styrte mot degraderte Vålerenga.

Både Mathias Johansen og Andreas Hellum fikk store muligheter, men Lyn-spissenes skudd gikk utenfor. Petter Strand hadde Vålerengas eneste store sjanse etter pause. Den endte i foten til Lyn-keeper Alexander Pedersen.

Kvaliteten på publikumslyden var høyere enn kampen. Den endte uavgjort etter at hjemmelaget hadde spilt 11 mot 10 i 53 minutter.

Trykket var enormt på Ullevaal fra start. Lyns tilhengere dro opp tifoen «13 år i gjørma – samme lidenskap». Mens Klanen på motsatt side svarte med «Det er kun et lag i byen». Absolutt ingen tenkte på at KFUM Oslo pr. dato er hovedstadens høyest rangerte fotballklubb.

Men folkefesten startet mange timer før kampstart. Det var enorm stemning opp mot den første seriekampen mellom Lyn og Vålerenga på 15 år.

Politiets innsatsleder på Ullevaal stadion, Anders Rønning opplyser at ingen ble innbrakt før Oslo-derbyet, men at politiet hadde utfordrende oppgave med å holde supportergruppene atskilt da Vålerenga-toget kom gående fra Bislett to timer før kampstart.

Men det ble med oppfyrte bluss og kastede ølbokser. Pluss en brostein. Den gjorde ifølge politiet ingen skade.

Siden Lyn gikk konkurs i 2010 har klubbene møttes fire ganger i cupen – alle med Vålerenga-seire. Men på den totale statistikken gjennom 102 år ligger Lyn fortsatt foran.

I det forrige seriemøtet – høsten 2009 – tok Vålerenga sin første ligaseier over Lyn på 28 år.