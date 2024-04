Det får VG bekreftet mandag morgen.

– Alle etterforskningsskritt i saken er gjennomført, og det er nå foretatt en påtalevurdering av saken, sier politiinspektør Terese Braut Våge.

Den fornærmede skal ikke være en av de tre kjente løperbrødrene, men et yngre familiemedlem.

Vedkommende skal ved en anledning ha blitt slått med et vått håndkle.

Episoden fant sted tidlig i januar 2022, og var en foranledning til at Jakob, Filip og Henrik brøt det sportslige samarbeidet med sin egen far.

Påtalemyndigheten bekrefter i dag at fem andre forhold er henlagt på bevisets stilling, mens ett forhold anses som foreldet.

– Årsaken til at de er henlagt på ulike koder, kan jeg ikke gå inn på nå, sier politiinspektøren.

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen forteller VG at minst én av henleggelsene vil bli påklaget. Hun representerer fem av barna i Ingebrigtsen-familien.

BISTANDSADVOKAT: Mette Yvonne Larsen. Foto: Geir Olsen / VG

– Tiltalen som er tatt ut er alvorlig og gjelder en av mine klienter som er i en sårbar situasjon. Vedkommende opplever i dag å bli trodd, sier Larsen.

Bistandsadvokaten sier at samtlige av hennes klienter har fortalt om en tøff oppvekst.

– De har hele tiden vært opptatt av å få Gjert ut av livene sine, sier hun.

Straffelovens § 282: Mishandling i nære relasjoner Vis mer ↓ Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold eller andre krenkelser, alvorlig eller gjentatt mishandler a.sin nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer, b.sin eller nåværende eller tidligere ektefelles eller samboers slektning i rett nedstigende linje, c.sin slektning i rett oppstigende linje, d.noen i sin husstand, ellere.noen i sin omsorg. Kilde: Lovdata

Nekter skyld

Gjert Ingebrigtsen har ikke besvart VGs henvendelse mandag. Forsvarer John Christian Elden mener saken nå har fått en «helt annen karakter enn den hadde innledningsvis»:

– Hva gjelder de henlagte sakene, er vi enige i at det ikke er bevismessig dekning for at Ingebrigtsen har gjort noe straffbart, sier Elden.

– For øvrig er Ingebrigtsen uenig i fremstillingen av hendelsene som tiltalen er basert på – og han erkjenner følgelig ikke straffeskyld, legger han til.

NEKTER SKYLD: Det sier Gjert Ingebrigtsens forsvarer, John Christian Elden. Foto: Frode Hansen / VG

Nyheten kommer et halvt år etter at Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen skrev en kronikk med tittelen «Her er vår historie» i VG.

Der fortalte de tre friidrettsstjernene om en oppvekst preget av fysisk og psykisk vold, samt kjefting og kontrollerende adferd fra deres egen far.

«Vi har kjent på frykten ved å vokse opp med en far som er aggressiv, kontrollerende og voldelig. Da vi var mindre var vi en stor søskenflokk som sto i dette sammen. Nå er situasjonen uutholdelig», skrev de tre Ingebrigtsen-barna.

Gjert Ingebrigtsen svarte den gangen gjennom sin advokat, John Christian Elden:

«De uttalelsene de kommer med er grunnløse. Jeg har aldri utøvd vold mot mine barn. At jeg har hatt svakheter som far, og i for stor grad vært trener, er en erkjennelse også jeg har kommet til – om enn altfor sent».

Politiets initiativ

Etter det VG forstår, tok politiet kontakt med søsknene i familien Ingebrigtsen bare dager etter at kronikken ble publisert. Samtlige skal ha vært inne til avhør og forklart seg om saken.

– Vi ønsker ikke å forhåndsprosedere saken i offentligheten. Saken er naturligvis en belastning for alle involverte, og det bes derfor om at familien nå får ro. Vi vil komme tilbake til saken i retten, der den hører hjemme, sier John Christian Elden i dag.

VM-GULL I 2022: Her er Jakob Ingebrigtsen etter gullet på 5000 meter for to år siden. Nå forbereder han seg til OL i Paris i sommer. Foto: Patrick Smith / AFP / NTB

Familien på ni tok Norge med storm da realityserien «Team Ingebrigtsen» dukket opp på NRK i 2016. Serien var gjennom fem sesonger en voldsom suksess og fikk ukentlig opp mot én million nordmenn til å benke seg foran TV-en.

Gjert Ingebrigtsen skrev bøker som «Kunsten å fostre en verdensmester» og «Gjerts metode». 58-åringen ble også kåret til «Årets trener» på Idrettsgallaen i 2019.

Men tidlig i 2022 sprakk idyllen:

Brødrene brøt samarbeidet med sin egen trener. Ryktene om en voldsom familiekonflikt begynte å svirre. Det ble bekreftet da de tre friidrettsbarna publiserte sin kronikk i VG.

Samtidig har Gjert Ingebrigtsen fortsatt å trene Narve Gilje Nordås, som har utviklet seg til å bli en av Jakob Ingebrigtsens argeste konkurrenter på friidrettsbanen.

TILTALT: Gjert Ingebrigtsen, her med løperbarna Henrik, Filip og Jakob. Foto: Lise Åserud / NTB

Likevel besluttet Norges Friidrettsforbund allerede i oktober i fjor at Gjert ingebrigtsen ikke får akkreditering som trener til to mesterskap i år: Innendørs-VM i Glasgow i mars og EM i Roma i juni.

OL-nei

Sentralt i begrunnelsen ligger trygge rammer for brødrene Ingebrigtsen. Forbundet mener det ikke er mulig med Gjert til stede, selv om han er der for å bistå Nordås.

Kjetil Hildeskor, generalsekretær i friidrettsforbundet, sier til VG at politiets tiltale mot Gjert Ingebrigtsen ikke endrer noe rundt deres beslutning.

– Vår beslutning ble tatt uavhengig og før straffesaken ble opprettet, sier Hildeskor.

Olympiatoppen uttaler mandag at Gjert Ingebrigtsen ikke får OL-akkreditering.

Til øvrige stevner i friidretten, er det stevnene selv som deler ut trenerakkreditering - ikke det norske forbundet eller Olympiatoppen.

Gjert fikk støtte

Martin Ingebrigtsen, en av de mindre profilerte barna til Gjert Ingebrigtsen, har offentlig støttet faren i form av en kronikk: Han kjenner seg ikke igjen i påstandene som har kommet frem i media, skrev han.

I dag sier bistandsadvokat Stian Kristensen at hans klient har opplevd saken som belastende over tid:

– Han har samarbeidet og svar på alle spørsmål. Han har ikke følt seg utsatt for noe straffbart av sin far gjennom oppveksten og han synes derfor at det er godt at politiet er enige med ham i det, at det ikke er grunnlag for straffeforfølgelse.