Haaland har ikke spilt siden 6. desember. Skaden har vært en stressreaksjon i beinet.

– Det er første gang han er tilbake. Hele laget er friske. Vi er sterkere. Erling er en viktig spiller for oss, sier Guardiola på pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Guardola fikk spørsmål om skaden, men tonet svaret ned og viste ingen bekymring.

Manchester City-manageren fikk også spørsmål om Kyle Walker som har fått en utroskaps-sak brettet ut i engelske medier og over hele verden de siste dagene, etter at han har fått to barn med en elskerinne.

– Jeg kommenterer ikke privatlivet til spillerne. Jeg støtter ham og familien hans, sier Guardiola.

Liverpool er fem poeng foran City foran onsdagens kamper. Manchester City har en kamp mindre spilt.

Manchester City har 15–0 i målforskjell mot Burnley de siste fem kampene.

Tidligere Manchester City-stopper og kaptein Vincent Kompany skal tilbake til Ethiad. Han er manager for motstander Burnley.

– Selv om resten av verden har en mening, med rette, om hvordan denne kampen vil ende, så vil vi gå ut der med det sterkeste ønsket om å få mest mulig ut av denne kampen, sier Kompany skriver BBC.

For onsdag smeller det i toppen av Premier League. 45 minutter etter City–Burnley starter Liverpool–Chelsea på Anfield. De fem siste kampene mellom Liverpool og Chelsea har endt uavgjort og det er bare scoret to mål.

I lys av at Jürgen Klopp meldte at han gir seg som Liverpool-manager etter denne sesongen, så fikk Guardiola spørsmål om fremtiden. Klopp begrunnet avgjørelsen med at han er i ferd med å «gå tom» for energi.

– Jeg har alt en manager kan drømme om. De støtter meg. Vi har byttet mange spillere de siste årene, men de har alltid vært en støtte. Jeg føler meg fortsatt bra. En dag er det slutt, selvsagt. Jeg tenker ikke på det akkurat nå, sier Guardiola på pressekonferansen.