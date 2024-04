– Han vil kanskje gi Erling en vekker, sier han.

Erling Braut Haaland ble sittende på benken hele kampen mot Aston Villa onsdag, som City vant 4–1.

Det har aldri før skjedd at Haaland ikke har startet en ligakamp av betydning om han har vært skadefri:

Haaland som innbytter i Premier League Vis mer ↓ Av 59 kamper Erling Braut Haaland har spilt i Premier League, har han startet 56 av dem. Ved tre anledninger har han blitt byttet inn: To ganger etter skadeavbrekk, og én gang mot Chelsea etter at Premier League-tittelen var sikret. To ganger har han blitt sittende som ubenyttet reserve i ligaen: Mot Brentford etter ligatittelen av sikret i fjor, og onsdagens kamp mot Aston Villa. Han har for øvrig sittet på benken hele kampen mot FC København borte i gruppespillet av Champions League i fjor, og ved fire ulike anledninger i FA-cup- og ligacup-sammenheng.

Bajkowski tror Guardiola faktisk ønsket å sende et signal til sin norske stjernespiss og Kevin De Bruyne.

– Det er også viktig å fortelle de to at om de vil tilbake på laget, må de vise hvorfor de skal være der. Det føltes som en kveld der Guardiola sendte et budskap til hele troppen, sier Bajkowski.

City møter Crystal Palace borte allerede klokken 13.30 lørdag.

Simon Bajkowski Manchester City-reporter for lokalavisen Manchester Evening News.

Nordmannen fikk krass kritikk av spesielt Manchester United-legenden Roy Keane etter søndagens 0–0-kamp mot Arsenal.

Guardiola har forsvart Haaland en rekke ganger de siste ukene. Det har ikke handlet om Haaland, har stjernemanageren sagt – det handler om laget som helhet.

Men på fredagens pressekonferanse, var Guardiola tydelig også på at det heller ikke handlet om hans fysiske form.

– Det handler ikke om bena deres. De er i fysisk god form, det er ikke problemet. Det handler om hvordan laget spiller, det avgjør om de individuelle spillerne gjør det bra, sier Guardiola på VGs spørsmål.

Sofascore

Bajkowski peker på sin side på at både Haaland og Kevin De Bruyne – som også var på benken gjennom hele Villa-kampen – presterer under deres vante nivå for tiden.

– Vi har ikke sett det beste av Erling den siste måneden. City vil at både han og De Bruyne skal være på et høyere nivå, så de gjør alt de kan for å få det ut av dem, sier reporteren.

Allerede samme kveld som kampen, varslet Guardiola at andre spillere kom til å starte to et halvt døgn senere mot Crystal Palace. Men han har ikke bestemt seg for om Haaland er en av dem, sier han fredag.

Haaland var ikke savnet, skrev en britisk avis etter onsdagens kamp:

Haaland selv avslørte på en pressekonferanse med landslaget at Guardiola bare hadde én beskjed til spillerne før de dro til landslagene i andre halvdel av mars:

– Det eneste Pep sa, var at «om noen av dere kommer tilbake og ikke er freshe, så kommer jeg etter dere», sa Haaland.

Nettopp dette poenget tar VG opp med Guardiola.

– Det jeg sa til spillerne, sa jeg til spillerne. Både før og etter (landslagspausen). Men når det gjelder Erling, som du er så bekymret for, kom han tilbake helt perfekt. Det var ikke noe problem – som han beviste mot Arsenal, sier spanjolen, tydelig engasjert, til VGs reporter.

Etter den nevnte kampen sa han at dette var den Haaland han likte å se – før han plasserte ham på benken tre dager senere.