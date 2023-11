Frida Karlsson og Ebba Andersson ledet an, men mot slutten av løpet endte det med spurt mellom Moa Ilar og Jessie Diggins.

– Ingen setter fart i bakken. Hva er dette? Det blir massespurt, kommenterte NRKs Fredrik Aukland underveis.

– Det er en kjempeskrell at Moa Ilar skulle vinne et verdenscuprenn her i Ruka, sier Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug.

Like etter målgang lå Diggins i snøen med blod i ansiktet. Skøytespesialisten brakk staven like før oppløpet og ble truffet i ansiktet da hun mottok en ny fra teamet i løypen.

BLODIG: Jessie Diggins like etter målgang. Hun ble truffet av en stav. Foto: Heikki Saukkomaa / NTB

Hun måtte støttes av flere etter at hun falt to ganger i målområdet like etter den dramatiske spurten.

– Det går bra. Jeg kjenner ikke leppene mine, men det går greit, sier Jessie Diggins til Viaplay.

– Det var spennende, men sånne ting skjer. Jeg vet ikke hvem som traff staven min, men de beklaget to ganger under løpet. Da tenkte jeg at det var veldig omtenksomt, fortsetter hun.

Foto: HARALD STEINER / GEPA PICTURES

Diggins kom seg etter hvert og ble hyllet av det finske publikumet da hun sto på pallen med Moa Ilar og lagvenninne Rosie Brennan.

– Jeg fikk en ny stang, men den var for stor så jeg fikk enda en. Deretter frøs jeg hånden min, så det var mye drama der ute. Men det var spennende og jeg gikk så godt jeg kunne, sier hun til Viaplay.

Gradestokken viser −16 grader i finske Ruka.

– Jeg fikk ikke med meg så mye av det. Hun mistet både staven og votten, så hun må ha blitt veldig kald. Vi får håpe at det har gått bra, sier Lotta Udnes Weng til VG om dramaet.

– Jeg vet ikke hva som skjedde, men det er vel litt kalde hender og føtter. Det gjelder å kle på seg godt og holde varmen, sier Anne Kjersti Kalvå til VG.

– Jeg tror det går bra med henne. Det er bare veldig kaldt og hun trenger nok bare litt tid, sier Rosie Brennan til VG.

Udnes Weng ble beste norske som nummer fire bak amerikanerne Diggins og Rosie Brennan.

Anne Kjersti Kalvå ble nummer ti, mens Margrethe Bergane imponerte stort underveis da hun utfordret tetgruppen ved flere anledninger mot slutten av løpet.

– Hun har ikke noe respekt, jeg blir rørt inni meg når jeg ser dette, sa Viaplay-ekspert Hans Christer Holund om Bergane da hun gikk foran favorittene Karlsson og Andersson, som ledet an lenge.

22 år gamle Bergane gikk til slutt i mål som nummer elleve.

– Det er veldig hyggelig å høre. Han var god i motbakkene selv, sier Bergane til VG om Holunds lovord.