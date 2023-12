Angrepdsuoen Anthony Martial (28) og Marcus Rashford (26) er i hardt vær i det som er en blytung United-periode.

Men det er også manager Erik ten Hag.

Sky Sports skriver mandag at United-manageren skal ha «mistet femti prosent av garderoben». The Mirror stiller samme spørsmål før onsdagens viktige ligaoppgjør mot Chelsea.

– Du ser et United-lag som ikke er samlet og står like godt sammen som de gjorde i fjor, hverken taktisk, mentalt eller noen ting, sier Henning Berg til VG.

Han er tidligere Manchester United-spiller og reddet svenske AIK fra nedrykk i Allsvenskan denne høsten.

– Hvordan kommer man seg ut av en slik situasjon der kritikken og støyen nesten aldri stopper?

– Det viktigste er å vinne kamper for ten Hag nå. Du må stramme inn fokuset, det eneste du skal tenke på er laget, spillet og hvordan få flest mulig poeng og seirer. Du må stenge ut alt mulig rundt og drite i hva alle andre sier, sier Berg.

Henning Berg, her underveis i en AIK-kamp i november i år. Foto: Jonas Ekströmer/TT / TT Nyhetsbyrån / NTB

Tallene fra statistikktjenesten SofaScore viser at de første drøye fire månedene av sesongen har vært blytunge for Rashford og Martial.

I BBC-programmet «Match of the Day» lørdag viste tidligere storscorer og England-spiss Alan Shearer bilder av hvordan Rashford «ikke ser interessert ut» når han forsvarer seg.

Shearer mente det skjedde flere ganger i løpet av den timen Rashford fikk på banen mot Newcastle.

– For meg er det for mange råtne egg i det United-laget. De har for dårlige holdninger, sa Shearer.

Se sammenligningen med Liverpools Mohamed Salah og Tottenhams Heung-Min Son i galleriet under.

Grafikk: www.sofascore.com

I Sky Sports-studio søndag var også ekspertene Roy Keane og Jamie Carragher nådeløse. Sistnevnte kalte Rashfords prestasjon for uakseptabel.

– Han er 26 år nå. Han er ikke et barn lenger. Han skal lede som eksempel. Han må løpe mer enn alle andre, sa Keane.

Martials prestasjoner den siste tiden – spesielt mot Newcastle – var også under lupen. Keane mente franskmannen ga bort ballen altfor enkelt som midtspiss.

– Da kan du like gjerne gå ned noen nivåer, sa han.

Henning Berg synes Martial har vært svak i lang tid og sier det viser hva slags utfordringer United har når han fortsatt spiller for klubben.

Han tar imidlertid Rashford litt mer i forsvar. Berg mener den lynraske 26-åringen har andre ferdigheter og ikke passer til å spille høyrekant.

Lokalavisen Manchester Evening News virker også å ha gitt opp de to United-spillerne.

Samuel Luckhurst, som følger klubben svært tett, tok for seg prestasjonene sist helg. Han spurte hva slags grunnlag ten Hag hadde for å sette Martial inn som midtspiss mot sterke Newcastle-forsvarere i minusgrader en lørdag kveld.

«Martial kan ikke spille fulle 90 minutter og kan vanligvis ikke score», skriver han.

«En ordentlig klubb hadde kastet ham ut for mange år siden».

Luckhurst mener også United-manager ten Hag må ta ansvar og gjøre noe med Rashford.

– Han har ikke vraket ham hele sesongen, men må gjøre det mot Chelsea onsdag.