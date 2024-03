Klæbo jakter nemlig Amundsen i å vinne den totale verdenscupen i langrenn. Før de siste fem rennene leder Amundsen med 236 poeng.

Men Klæbo i monsterform kan være kapabel til å vinne alt som gjenstår og i søndagens femmil i Holmenkollen (kl. 10.30) er det mulig å få opptil 190 poeng.

Gjenstående program Vis mer ↓ Femmil klassisk i Holmenkollen

Sprint klassisk i Drammen

Sprint klassisk, 10 km klassisk og 20 km fri i Falun

– Jeg kan jo fortelle ham at den situasjonen han er i, har jeg vært i før. Ser du på sesongen han har hatt, så går han sjeldent dårlig skirenn. Det hjelper ikke for meg å vinne om han blir nummer syv, sier Klæbo og legger til:

– Han har ikke gått dårlig skirenn i år, det er bare å gjøre regnestykket helt enkelt. Det skal veldig mye til å hente inn 236 poeng.

Klæbo har vunnet prestisjeprisen fire av de seks siste årene, de to andre har gått til Aleksandr Bolsjunov.

– Harald må stille opp og bare kose seg i de siste rennene, så får han kula.

Amundsen kjøper ikke at Klæbo har «gitt opp» å vinne verdenscupen sammenlagt.

– Det tror jeg ikke på i det hele tatt. Han går for enhver spurtpris. Han har absolutt ikke gitt opp, det er bare noe han sier til media, sier Amundsen.

Amundsen vant Tour de Ski - mens Klæbo måtte melde forfall. Etter Touren var Amundsen hele 568 poeng foran.

– Det er veldig kult at det blir spenning. Alle vet at Johannes var syk under Touren og jeg fikk et stort forsprang. De siste årene har han vært overlegen i totalen, så jeg tror alle synes det er gøy at det er spennende hele veien inn nå, sier Amundsen.

– Jeg vil helst at det ikke blir sånn at det er den som er først over mål den siste dagen som vinner.

Amundsen har foreløpig ikke mistet renn med sykdom i år - skiløperes store skrekk.

– Jeg ble mer paranoid før jul med tanke på Tour de Ski, da det var mye smitte i samfunnet. Jeg har hatt litt lavere skuldre de siste ukene, men tanken streifer innom hodet en gang om dagen: «Nå må jeg holde meg frisk litt til», sier Amundsen.

Klæbo sier han ga opp da Tour de Ski røk.

– Det har vært en turbulent sesong. Jeg har vært pigg i blant, men for mye sykdom.