Så angret han.

– Veldig feigt, sier tidligere landslagskollega Emil Iversen til VG.

Krüger stakk på 15 kilometer fellesstart fredag, holdt unna og vant.

Tilbake på hotellrommet etter seieren i Canmore i Canada, skal romkamerat Didrik Tønseth ha foreslått at det hadde vært gøy om Krüger stilte seg opp i sengen, kledde av seg og plasserte cowboyhatten foran edlere deler. Som tenkt, så gjort.

Feiringen og bildet ble lagt ut på Langrennsguttas Instagram-profil.

– Jeg bor jo på rom med Didrik Tønseth og han er jo glad i sånne påfunn. Han overtalte meg til å si at det var en «jævlig» god idé og at det blir morsomt, sier Krüger til Expressen.

Morgenen etter var bildet fjernet.

Nå forklarer seiersmannen hvorfor:

– Jeg merket at det kanskje var litt i overkant av hva jeg er komfortabel med, så vi fant ut av vi skulle ta det ned igjen på morgenen. Det fikk ligge ute en kort stund. Det var litt morsomt, men så synes jeg det var greit å ta det ned igjen, sier han.

Emil Iversen er ikke overrasket over at bildet ble tatt bort.

– Landslagsgutta er cirka like gode på langrenn, som de ikke er til å by på seg selv, sier Iversen med et smil.

Å sette på en cowboyhatt er ikke nødvendigvis verdens enkleste oppgave. Se hvordan det gikk da Skistad fikk tildelt hatten:

På sprinten lørdag klarte svenske Edvin Anger å kare til seg en tredjeplass, etter å ha hektet i Even Northug på oppløpet. Svensken var bekymret for diskvalifikasjon etter hendelsen, men fikk ingen straff.

Han kom med et stikk til Krüger etter tredjeplassen:

– Det var mektig. Jeg får gjøre som Krüger og sette den på «der nede», sa han til Expressen.