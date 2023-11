Noen fotballscoringer er så vakre at de får hårene til å reise seg over hele kroppen.

Gareth Bales brassespark i Champions League-finalen mot Liverpool. Wayne Rooneys brassespark mot Manchester City i 2011. Roberto Carlos i 1998.

For å nevne noen.

Listen er lang - og søndag kveld leverte Alejandro Garnacho sitt kandidatur til diskusjonen om hvilket mål som er vakrest:

Etter to minutter og 10 sekunder svingte Diogo Dalot inn et innlegg fra høyre. Inne i feltet måtte Garnacho snu, løpe fem meter feil vei, før han kastet seg opp i luften. Argentineren fikk drømmetreff - og ballen gikk i magisk bue opp i krysset bak en utspilt Jordan Pickford.

Til og med Garnacho selv måtte klype seg i armen:

– Jeg kunne ikke tro det selv for å være ærlig. Jeg så ikke ballen gå i mål, men jeg hørte jubelen og tenkte «herregud», sier 19-åringen til Sky Sports.

ØYEBLIKKET: Alejandro Garnacho henger i luften og banker inn 1–0 på magisk vis. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters / NTB

Og scoringen får frem superlativene hos flere:

– Det er sjelden kost. Det er kunst. Det er vakkert, var oppsummeringen fra Viaplays ekspertkommentator Tor Ole Skullerud.

– Det er en helt vanvittig scoring. Jeg vet ikke om jeg har sett en så bra scoring. Husk på det at han må ut fem meter for å hente den ballen, og likevel brassesparker han den i motsatt kryss, er dommen fra tidligere Tottenham- og Rosenborg-spiller Steffen Iversen.

FEIRING: Selvtilliten til Alejandro Garnacho var på topp etter kunstscoringen mot Everton. Foto: Peter Byrne / Pa Photos / NTB

Tidlig i andre omgang satte Marcus Rashford 2–0 fra straffemerket.

Everton hadde flere store sjanser på eget gress - men klarte aldri å finne veien til garnet bak André Onana.

Istedenfor kunne Anthony Martial løpe inn 3–0 kvarteret før fulltid. Seieren er de rødes tredje strake i Premier League og gjør at United klatrer til 6.-plass - ett poeng foran Newcastle.

BARE SMIL: Angrepsrekken til Manchester United viste seg frem på Goodison Park. Foto: MOLLY DARLINGTON / Reuters / NTB

Oppgjøret på Goodison Park er det første for Everton etter at The Toffees ble trukket ti poeng av Premier League for brudd på ligaens økonomiske regler.

Everton-fansen protesterte heftig mot den avgjørelsen. Allerede før avspark løftet hele Goodison opp plakater med logoen til Premier League og teksten «Corrupt».

I det tiende minutt ble det igjen protestert - både med plakater og fyrverkeri utenfor stadion.

Før poengtrekket lå Everton på 14.-plass med 14 poeng. Etter tapet for United er Everton på nest sisteplass med fire poeng.