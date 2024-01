På stillingen 6–4 til Danmark reddet Kristian Sæverås en straffe fra superstjernen Mikkel Hansen. Men Danmarks Emil Nielsen reddet også, og da stakk Danmark fra Norge og økte til 7–4 og 8–4. Norge tok time out.

Så skulle det bli verre. Mye verre. Norge ble ydmyket og hånet i 1. omgang.

«Norge, hvor er dere? Hallo, Norge, er dere der?! Ring 112, for det er på randen til kriminelt det Danmark gjør med Norge i Hamburg nå», sier B.T.s håndballkommentator Johnny Wojciech Kokborg.

«En fullstendig vanvittig 1. omgang av danskene. Det danske forsvaret har ydmyket nordmennene, de er helt febrilske og lammet i hvert angrep», skrev Kokborg videre.

Landslagstrener Jonas Wille trøster seg med at 2. omgangen ble bedre.

– Det blir litt brutalt der en periode: Forsvarsspillet er ikke så ille som det virker, det er angrepsspillet som blir statisk. Vi kollapser ikke, sier Wille på TV3.

– Dette er i ferd med å bli så ille som vi fryktet på forhånd, sa Viaplay-kommentator Daniel Høglund på stillingen 8–4.

VG-børsen Vis mer ↓ Mål, Norge: Blonz 5, Sagosen 4, Tønnesen 3, Reinkind 2, Øverby 1, Bjørnsen 1, Gullerud 1, O’Sullivan 1, Lyse 1, Gulliksen 1. Torbjørn Bergerud 6 Kristian Sæverås 2 Vetle Eck Aga 5 Sander Sagosen 5 Sebastian Barthold - Petter Øverby 4 Kent Robin Tønnesen 6 Kristian Bjørnsen 2 Magnus Gullerud 3 Tobias Grøndahl 5 Gøran Johannessen 3 Christian O’Sullivan 4 Harald Reinkind 4 Simen Lyse 4 Kevin Gulliksen 4 Alexander Blonz 6 Jonas Wille (trener) 4 Vurdert av Jostein Overvik

Å NEI: Norge ble ydmyket av Danmark i 1. omgang, landslagstrener Jonas Wille fortviler. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Danmark rykket fra hele veien og etter 20 minutter var det 13–5. Nielsen var en levende vegg som Danmarks bakerste mann. Han ble selvsagt kåret til kampens beste spiller. Norge misset på ti av de 15 første skuddene.

Norge måtte slå Danmark for å ha et snev av håp om semifinale. Det ble tidlig klart at det var en umulig oppgave.

– Norge er ikke i nærheten på noe tidspunkt, sier TV3s ekspert Joachim Boldsen.

Kollega Ole Erevik på TV3 fortsatte:

– Det som ble vist i 1. omgang, det var direkte flaut. Det så ut som smågutter mot voksne menn.

I mesterskap har ikke Norge slått Danmark siden EM i 2008. Norge prøvde et keeperbytte i løpet av omgangen, ut med Kristian Sæverås inn med Torbjørn Bergerud.

Da Norge reduserte til 9–16 scoret Sander Sagosen sitt første mål for kvelden. Lagene gikk i pause etter at Sagosen satte inn en scoring i omgangens aller siste sekund, 18–11.

Regjerende verdensmester Danmark rystet Norge. Lenge så det ut som om kampen hadde oppskriften til historisk dårlig resultat mot Danmark. Norge tapte med 15 mål (26–11) i 1953 og 14 mål (40–26) i 2009.

– Vi har ingenting å tape, sa Harald Reinkind til TV 3 i pausen.

VANSKELIG: Danmark var gode og gjorde det vanskelig for Sander Sagosen og resten av det norske laget. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Og Norge kom ut etter pausen med en ny innstilling, fra syv mål bak tok Norge innpå til 19–15. 2. omgang ble en transportetappe for danskene, og Norge vant faktisk omgangen med ett mål.

– Det var tøft. Vi ble statiske. Vi taper for et bedre håndballag (...). Vi har ikke noe i en semifinale å gjøre, nå får vi avslutte med stil å reise hjem til klubbene våre å trene, sier Sander Sagosen til TV3.

Norges siste kamp i EM er den siste gruppespillkampen mot Sverige tirsdag.