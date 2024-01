Det sa advokat Christian B. Hjort da han fikk ordet i Buskerud tingrett tirsdag. Klokken var da 14.00 og første rettsdag i saken mot Anders Besseberg nærmet seg slutten.

Besseberg er tiltalt for grov korrupsjon fra tiden som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

– Han bestrider ikke at han mottok de tre klokkene eller at han var med på de tre jaktturene - eller at han disponerte en bil. Han bestrider derimot at han har gjort seg skyldig ved dette. Dels fordi han bestrider at fordelene han mottok var utilbørlige. Dels fordi han ikke var klar over at det var utilbørlig eller dels fordi han ikke mottok dem i stillingen som president, sier Hjort.

– Anklagene om påspanderte seksuelle tjenester avviser han i sin helhet.

Aktor Marianne Djupesland hadde tidligere på dagen gitt klart inntrykk av at det finnes opptak av telefonsamtaler, der Besseberg og andre diskuterer prostituerte, samt at disse vil spilles av i retten.

Ber retten glemme forhåndsomtale

Hjort innledet i ettermiddag med å henstille de tre dommerne om å se bort fra alt de har lest og hørt i media i forkant av rettssaken:

– Pressen har vært høyt og lavt, slik de skal være, for å belyse saken og gjengitt en rekke mennesker som har ment mye om mangt. Den parallelle granskningen i regi av IBU fått mye oppmerksomhet. Det er laget podkast om saken, og TV-programmer. Så langt uten at noen har hørt Bessebergs versjon av saken, sa Bessebergs advokat.

I RETTEN I DAG: Christian B. Hjort og kollega Mikkel Toft Gimse. Foto: Gisle Oddstad / VG

Besseberg har ikke gjort noe intervju med media eller snakket offentlig siden april 2018.

– Det har ikke vært mulig eller ønskelig å kommentere alle påstander som er gjengitt i media. Han kjenner seg overhodet ikke igjen i bildet som er skapt av ham i media og føler seg forhåndsdømt.

Økokrim mener Besseberg har mottatt luksusklokker, kostbare jaktturer, tilgangen på en BMW, samt russiske prostituerte som en form for bestikkelse.

Et stridsspørsmål blir om 77-åringen har fått såkalte «utilbørlige fordeler» i vervet som IBU-topp.

– Særlig i forbindelse med jaktturene Besseberg deltok på etter invitasjon fra hans venn Volker Schmid (tilknyttet rettighetsselskapet «Infront»). Spørsmålet er da om han ble invitert som IBU-president eller fordi han var venn av Schmidt. Skyldkravet er forsett. Det betyr at Besseberg på tidspunktet for mottakelsen for fordelen, var klar over at han mottok en utilbørlig fordel. Og at han mottok den i vervet som president i IBU, sier Hjort.

Angrep kontantspor

Hjort fortalte deretter at saken startet med en anmeldelse fra WADA til politiet i Østerrike i oktober 2017. Den skal ha handlet om hvordan Besseberg angivelig fikk mellom 200.000 og 300.000 dollar av to russiske idrettsledere.

– Denne delen av saken er nå helt frafalt.

– Dette er tankevekkende, for hele etterforskningen opprinnelig og det senere arbeidet i regi av IBU-gransker Jonathan Taylor, og den offentlige omtalen av saken, har hatt utspring i svært alvorlige beskyldninger om store beløp for å påvirke russisk antidopingarbeid. Det har vært spent opp et stort lerret og forsøkt malt et stort bilde av Besseberg, som det ikke har vært grunnlag for, sier Hjort.

Han angrep også aktoratet i saken, som tidligere på dagen fortalte at det ble funnet 370.000 kroner i kontanter da politiet gjennomførte en razzia på gården til Besseberg i Norge.

Aktor la til at kontantsporet ikke er en del av tiltalen.

Advokat Hjort mente hun likevel hadde kastet et mistenkelig slør over det hele, og fortalte i ettermiddag at Besseberg har tjent penger som gårdbruker, som tidligere generalsekretær i Norges skiskytterforbund - og at han har hatt en inntekt som IBU-president.

– Ifølge Besseberg var kontantene som ble funnet hos ham akkumulert over flere år, sier Hjort.