Det opplyser Tysklands fotballforbund (DFB) på sitt nettsted.

Nagelsmann er den siste tiden blitt sterkt koblet til sin tidligere klubb Bayern München, der Thomas Tuchel ikke får fortsette som hovedtrener etter inneværende sesong.

Forlengelsen med landslaget gjør imidlertid 36-åringen uaktuell for Bayern. Nagelsmann tok over Tyskland i fjor høst og skrev da kontrakt til og med EM kommende sommer.

– Dette er en avgjørelse som kommer fra hjertet. Det er en stor ære å kunne trene landslaget og jobbe med de beste spillerne i landet. Med vellykkede og lidenskapelige prestasjoner har vi muligheten til å inspirere et helt land, sier Nagelsmann.

DFB-ledelsen er storfornøyd med å få på plass forlengelsen med Nagelsmann.

– Det er et sterkt signal for DFB og landslaget at Julian Nagelsmann vil fortsette som landslagssjef etter EM. Han står på ønskelisten til mange klubber over hele Europa. For Julian er landslaget mer enn bare en jobb, det er noe som virkelig står hans hjerte nær, sier forbundspresident Bernd Neuendorf og legger til:

– Nå er dette i boks, og alle kan konsentrere seg fullt og helt om å prestere godt i EM.