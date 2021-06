Bortesupportere kan igjen få dra på kamp

Det bekrefter administrerende direktør i Norsk Toppfotball, Leif Øverland, til VG.

– Regelverket åpner for at bortesupportere kan få komme på kamp nå, bekrefter han til VG.

Forrige helg kunne klubbene endelig tillate flere tilskuere på sine arenaer under fotballkampene som ble spilt. Da med følgende regler:

Det ble åpnet for to publikumsløsninger:

Inntil 2000 personer (500 x 4 kohorter) hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser uten coronapass/negativ coronatest.

coronapass/negativ coronatest. 50 % kapasitet opp til maks 5000 personer (500 x 10 kohorter) hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser hvorav samtlige må være enten vaksinert, dokumentere negativ coronatest siste 48 timer før avspark eller ha fått påvist viruset siste seks måneder.

Nå åpnes det også for at bortesupportere kan få være en del av de to løsningene.

Norges Fotballforbund oppdaterte også sin protokoll for gjennomføring av fotballkamper tirsdag ettermiddag hvor reglene bekreftes.

Hvor mange bortesupportere, vil avhenge fra klubb til klubb. Noen klubber har solgt såpass mange sesongkort at de vil prioritere å fylle opp plassene til dem.

– Om man har solgt varen sin, så kan man jo ikke selge den til en annen før man er sikker på at vedkommende ikke kommer. I sommer er jo folk på ferie og lignende og dermed kan det åpnes for at bortesupportere kan kjøpe billetter som ikke sesongkortinnehavere bruker selv, sier Øverland.

Ifølge den oppdaterte protokollen skal billettene som blir tilgjengelige for løssalg fordeles med en relativ andel på minst fem prosent av tilgjengelige løssalgsbilletter gå til bortesupportere.

Bortesupportere skal også organiseres som egen kohort og om bortelaget har med seg supportere skal også klubben stille med egen supporterkoordinator og tilstrekkelig antall egne vakter (minimum to vakter).

Øverland ser frem til at man også kan ha en kamp på tribunen og ikke kun på gressmatta.

– Det er viktig. Fotball uten supportere har vi sett på TV ikke er det samme. Man lever med det, men det er jo noe annet. Supportere som synger til hverandre er jo en stemning man elsker på en fotballkamp. Vi ønsker å komme tilbake til det.