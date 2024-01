– Jeg tror Liverpool har en utfordring i at de er veldig klar over at City har vært bedre enn dem i seks av de siste syv årene.

Det sier Simon Bajkowski til VG. Bajkowski har dekket Manchester City for lokalavisen Manchester Evening News siden 2016.

I snitt de siste åtte sesongene har City vært 0,22 poeng bedre enn Liverpool fra 21. serierunde og ut sesongen. Også i de 20 første serierundene har City vært hakket bedre i snitt de siste åtte sesongene.

DE SISTE 18 SERIERUNDENE: Gjennomsnittlig poengfangst for Manchester City og Liverpool de siste åtte sesongene. Foto: sofascore.com

Bajkowski er spent på om dette vil gjelde også denne sesongen.

– Årets City-utgave er svakere enn fjorårets. Men det er bare fordi vi sammenligner det med et lag som vant «The Treble» i fjor, sier han.

Han understreker at det ennå er tidlig å konkludere hvor god denne sesongens City-utgave faktisk er.

– Vanligvis pleier City å være bedre i andre halvdel av sesongen. Så når vi kommer til 1. juni, kan vi kanskje snakke om et lag som har vunnet «The Treble», og plutselig ser de ut som den beste versjonen av City noensinne.

SUKSESS: Klopp har vunnet Champions League, Premier League, UEFA Super Cup, klubb-VM, ligacupen og FA-cupen som Liverpool-manager. Foto: PAUL ELLIS / AFP / NTB

Skribenten tror ikke det er noen tilfeldighet at City presterer bedre mot slutten av sesongen.

– Jeg tror delvis at det er en bevisst taktikk fra City – at de i samråd med de fysiske trenerne ikke vil overbelaste spillerne tidlig i sesongen.

I tillegg mener han at City har en aura og respekt som gjør det enda vanskeligere å slå dem. Dette gir dem et mentalt overtak på Liverpool og de andre konkurrentene, sier han.

– Når sesongen begynner å nærme seg siste tredjedel, og kampene begynner å bety litt mer, så begynner spillerne å levere på et enda høyere nivå. De har en slags mentalitet de andre ikke har.

Denne mentaliteten mener Bajkowski er hovedgrunnen til at City har forsynt seg grovt av trofeene de siste sesongene.

– Det er nok enklere å være klar for en kamp når du kan vinne ligaen, enn det er i september når det fremdeles er 30 kamper igjen. Alle disse faktorene bidrar til at City viser seg så sterke i andre halvdel av sesongen.

Manchester City og Liverpools plasseringer i Premier League de åtte siste sesongene (poeng i parentes): Vis mer ↓ * 15/16: City: 4. plass (66), Liverpool: 8. plass (60)

16/17: City: 3. plass (78), Liverpool: 4. plass (76)

17/18: City: 1. plass (100), Liverpool: 4. plass (75)

18/19: City: 1. plass (98), Liverpool: 2. plass (97)

19/20: City: 2. plass (81), Liverpool: 1. plass (99)

20/21: City: 1. plass (86), Liverpool: 3. plass (69)

21/22: City: 1. plass (93), Liverpool: 2. plass (92)

22/23: City: 1.plass (89), Liverpool: 5. plass (67) * Manuel Pellegrini var trener. Jürgen Klopp tok over Liverpool før 2015/16-sesongen. Pep Guardiola tok over City sesongen etter.

– Tror du City kan vinne «The Treble» i år også?

– Jeg ser ingen grunn til at de ikke kan det. Trekningen i FA-cupen er veldig, veldig tøff. City har aldri scoret på Tottenham Hotspur Stadium – men om de klarer å slå Spurs da, vil de føle at de kan slå hvem som helst.

– Hvor viktig er det å få en frisk og rask Haaland tilbake, om de skal klare å kjempe om alle titlene?

– Jo lenger han er ute, jo vanskeligere blir det for City. Han kan snu en kamp på to minutter, og han utgjør en stor forskjell når han spiller.

– Samtidig er det klart at det har vært en skade som har trengt hvile. Det siste de vil gjøre er å haste noe, og risikere en eventuell ny skade. Jeg tror dette bare vil være en påminnelse om at de må ta ekstra hensyn når han er tilbake.