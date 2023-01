Tredobbelt norsk i Tour de Ski: Lotta Udnes Weng tok sin første verdenscupseier

VAL DI FIEMME (VG) Den femte etappen i årets Tour de Ski ble en nedtur for Frida Karlsson, og en opptur for tvillingssøstrene Udnes Weng og Mathilde Myhrvold som sørget for tredobbelt norsk i finalen.