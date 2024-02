I fjor brakte Drevland ivorianeren til Norge og HamKam. Tirsdag ble 19-åringen funnet død i leiligheten sin på Hamar. Politiet ser ikke på dødsfallet som mistenkelig, men har begjært obduksjon.

– Jeg er i sjokk og vantro. Det er bare dypt tragisk. Vi er alle preget, sier Drevland til VG.

Ved siden av advokatvirksomheten er Drevland medeier i agentselskapet Nordic Scouting. Han var selv i Elfenbenskysten i november 2022 og så et helt spesielt talent i Akillas.

Noen måneder senere hadde Drevland og kollegene inngått et samarbeid med den afrikanske tenåringen.

Han var vokst opp under vanskelige forhold i utkanten av hovedstaden Abidjan. Plutselig befant han seg på prøvespill i Mjøndalen. Der imponerte han stort, men klubben hadde ikke råd til å signere ham. Derfor gikk turen til HamKam, som sikret seg en avtale med den offensive midtbanespilleren.

– Han var noe helt unikt. Vi så at gutten hadde noe helt spesielt, forteller Drevland.

FUNNET DØD: Archange Defringan Mondouo (til høyre) avbildet under en HamKam-kamp sammen med sin ivorianske landsmann Ibrahim Romeo Olola. Foto: Foto: Frederik Garshol/HamKam

HamKam skrev kontrakt med både Akillas og landsmannen Ibrahim Romeo Olola (19) 31. mars i fjor. Etter å ha gjort seg positivt bemerket på trening og i kamp for HamKam 2, tok situasjonen en brå vending.

Akillas ble nektet videre spill etter å ha feilet i Norges Fotballforbunds obligatoriske, medisinske test.

I september i fjor oppsto det i tillegg en hendelse på trening hvor 19-åringen «gikk i bakken» og trengte medisinsk hjelp, ifølge Hamar Arbeiderblad.

– Alle var fortvilet. Både HamKam og vi syntes det var vanskelig, men aller verst var det for han selv. Men han håpet at dette skulle ordne seg, forteller Drevland til VG.

Den siste tiden skal talentet ha sett lyst på livet.

– Jeg har hatt kontakt med han hele tiden. Han var ved god mot. Han så på fotballen som en gullbillett som kunne sikre hans og familiens fremtid.

STORT TALENT: «Akillas» får ros for måten han var på som person og spiller. Foto: HamKam

Akillas var eldst av fem søsken. Han har selv uttalt at moren var alvorlig syk og at faren var arbeidsledig.

– Jeg ser ingen grunn for å legge skjul på det – vi kommer fra fattigdom. Det er, og har vært, veldig tøffe kår, fortalte ivorianeren til HA.

– Derfor er jeg dobbelt motivert. Jeg må jobbe for meg selv og min egen karriere, men er avhengig av å være disiplinert for å kunne hjelpe familien som er igjen i Elfenbenskysten. Jeg må lykkes.

AGENTER: Ole Petter Drevland samarbeider med Jack Karadas i Nordic Scouting. Foto: Erlend Aas / NTB

Tirsdag kveld informerte Drevland afrikanerens nærmeste i Elfenbenskysten om dødsfallet.

– Jeg har vært i kontakt med familien hans i Elfenbenskysten. Det var jeg som måtte viderebringe budskapet.

– Hvordan har de det?

– Helt forferdelig.

Drevland opplyser at han vil fortsette å ha kontakt med Akillas’ familie.

– Nå skal det først være en obduksjon, og det setter familien pris på.

– Når forventer du at det kommer et svar?

– Det er vanskelig å si, men det kommer nok en foreløpig obduksjonsrapport om ikke så lenge.

HamKam har opplyst at ingen i klubben ønsker å uttale seg på nåværende tidspunkt utover onsdagens pressemelding om dødsfallet.

– Jeg syns HamKam har håndtert hele situasjonen forbilledlig. De har hatt god oppfølging av spilleren med tanke på integrering og de har tatt godt hånd om han etter det som oppsto, sier Drevland.

TRENTE MED AKILLAS: Mjøndalen-spiller Joackim Olsen Solberg ble imponert over unggutten. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Mjøndalen-spiller Joackim Olsen Solberg (34) minnes Akillas’ fra i fjor vinter, da afrikaneren tilbrakte to måneder på prøvespill i klubben.

– Jeg våknet her med et sjokk over nyheten som kom. Det er helt forferdelig trist og tragisk, sier Olsen Solberg til VG.

Han er på treningsleir i Spania med laget. Beskjeden kom i en felles chatgruppe.

– Jeg husker han som en veldig blid, sprudlende, høflig, ung og talentfull gutt.