Det er det vanligvis troverdige motorsportsnettstedet The Race som melder dette onsdag, uten å angi kilde for sine opplysninger.

Men de melder at Hauger skal teste i Berlin i mai - og at ytterligere to mann, Thomas Preining og Matt Campbell, får muligheten til å teste for Porsche-teamet.

Dennis Hauger har alltid sagt at han ikke har noen «plan B» ut over å satse mot Formel 1. Nordmannen har hatt en god start på Formel 2-sesongen, selv om han krasjet fra en mulig seier i Australia sist.

Han ligger på 3. plass i mesterskapet.

VG har ikke klart å komme i kontakt med manager Harald Huysman for at opplysningene i The Race kan bekreftes.

Porsches tyske fører Pascal Wehrlein leder Formel E-mesterskapet etter fem runder. Den andre føreren, António Félix da Costa, ligger bare på 11. plass.

Dennis Hauger har hatt en god relasjon til Porsche-systemet og kjørt Porsche-løp hjemme på Rudskogen i de siste årene.

The Race skriver at Porsche allerede har hatt en test med ABT Cupra-føreren Nico Müller.

Haugers teamkollega fra Formel 2 i fjor, Jehan Daruvala, kjører Formel E-mesterskapet for Maserati.

Formel E er formel-mesterskapet med elektriske biler. Siden 2020 har serien hatt FIA-verdensmesterskapsstatus. Flere tidligere Formel 1-førere kjører nå Formel E, blant dem fjorårets AlphaTauri-fører Nyck De Vries.

Dennis Hauger har fri fra Formel 2-mesterskapet fram til 17-mai-helgen.