Marthe Kråkstad Johansen testet positivt for covid-19 etter verdenscupkonkurransene i Hochfilzen og måtte reise hjem. De tyske løperne Franziska Preuss og Hanna Kebinger kom aldri til start i Østerrike på grunn av corona. Roman Rees har også vært smittet og dropper Sveits.

Kometen Lou Jeanmonnot, som er nummer to i verdenscupen etter Ingrid Landmark Tandrevold, går trolig glipp av flere øvelser under verdenscupen i Sveits denne uken etter å ha blitt smittet i Hochfilzen.

Maren Hjelmeset Kirkeeide tok en 2. og 7. plass i sesongåpningen i IBU-cupen i Finland, men har siden stått over alt konkurranser etter corona-smitte.

– Vi tar flere forholdsregler og er ekstra på vakt igjen for å unngå smitte, sier landslagssjef Per-Arne Botnan til VG.

Det innebærer at de som har vært i nærheten av Marthe Kråkstad Johansen umiddelbart ble satt i karantene.

POSITIV: Marthe Kråkstad Johansen testet nylig positivt på coronaviruset. Foto: Pontus Lundahl/TT / NTB

Og nå er også kohortene tilbake. Da de norske skiskytterne skulle forflytte seg fra Hochfilzen til Lenzerheide kjørte kvinnene og mennene hver for seg. For å slippe å stoppe underveis hadde de med seg matpakke.

Per-Arne Botnan og to andre som skulle koble seg på verdenscupen nå i Sveits, måtte «unngå folk» tre-fire dager før avreise. Så ventet coronatest, og i Lenzerheide må de holde avstand til resten av troppen de første tre-fire dagene.

Slik er verdenscupprogrammet i Lenzerheide, Sveits Vis mer ↓ Torsdag: sprint, kvinner kl. 14.15 Fredag: sprint, menn kl. 14.15 Lørdag: jaktstart, kvinner kl. 12.45 jaktstart, menn kl. 14.40 Søndag: fellesstart, kvinner kl. 12.30 fellesstart, menn kl. 14.45

– Vi har strammet inn. Antibac er i bruk, vi skal holde avstand og så brukes munnbind alltid på fly og flyplasser. Når en ny løper skal inn så må denne bo alene de første dagene slik at vi er sikker på at de ikke har med smitte. I tillegg benytter vi kohorter under bespisning, forteller landslagssjefen.

I motsetning til tidligere år foregår det ingen corona-testing av utøverne i regi av det internasjonale skiskytterforbundet, IBU.

– Er det en utfordring at alt av regler er fjernet?

– Nei, det er ikke det. IBU ser på corona som en vanlig influensa eller luftveisinfeksjon, dermed må vi ha gode rutiner for å unngå smitte.

Tyskland har allerede har hatt flere smittetilfeller.

- Det er en stor utfordring fordi du må beskytte deg i en verden hvor ingen viser noen forsiktighet lenger. Vi prøver å isolere oss og ha minst mulig kontakt med andre, men det er vanskelig på hoteller og flyplasser, sier tyskernes sportsdirektør Felix Bitterling til nyhetsbyrået GPA.

Før rennene i det som blir et prøve-VM i Sveits siden Lenzerheide arrangerer mesterskapet i 2025, er det Ingrid Landmark Tandrevold og Tarjei Bø som leder verdenscupen sammenlagt.

Verdenscupen sammenlagt Vis mer ↓ Kvinner: 1. Ingrid Landmark Tandrevold 271 poeng 2. Lou Jeanmonnot 251 poeng 3. Lisa Vittozzi 249 poeng 4. Karoline Knotten 235 poeng 5. Elvira Öberg 228 poeng Herrer: 1. Tarjei Bø 290 poeng 2. Sebastian Samuelsson 281 poeng 3. Johannes Thingnes Bø 229 poeng 4. Johannes Dale-Skjevdal 220 poeng 5. Philipp Nawrath 203 poeng

– Han får nyte det. Jeg tror det er 12 år siden han sist kunne gå ut med gul ledertrøye, sier Per-Arne Botnan.

I 2010/11-sesongen vant Tarjei Bø verdenscupen sammenlagt for første og eneste gang.

PS! Karoline Erdal er hentet inn som erstatter for Marthe Kråkstad Johansen i Sveits. Erdal leder IBU-cupen etter en 1. og 2. plass i Sverige forrige helg.