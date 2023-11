Det koker innad i sjakkeliten.

Tidligere denne måneden påsto russiske Kramnik at Nakamura har jukset i sjakkpartier på nett. Russeren viste til at Nakamura hadde vunnet 45 av sine siste 46 lynsjakkpartier.

«Jeg tror alle synes dette (tallene) er interessant», hevdet Kramnik.

Onsdag kveld sier chess.com i en pressemelding at de tar alle beskyldninger mot juks alvorlig, men at de ikke har funnet noe grunnlag for anklagene mot Nakamura.

ANKLAGER: Vladimir Kramnik (t.v.) under et parti mot Magnus Carlsen i 2014. Kramnik anklager Nakamura for juks. Foto: Erlend Aas / NTB

– Vi har generert nesten 2000 individuelle rapporter på Hikarus partier via vårt «Fair play-system», og vi har ikke funnet noe tilfeller av juks.

– Jeg vil kalle det oppsiktsvekkende anklager. Helt bak mål. Det er ingen oppegående spillere i verden som mener det samme, sier Tarjei Svensen journalist i chess.com til VG, og legger til:

– Kramnik viser jo til statistikk og sier bare han stiller spørsmål. Men alle som kan litt statistikk vet at det er fullt mulig med slike rekker med seirer, spesielt når man vet hvor god Nakamura faktisk er på nett.

På sin Twitch-kanal forrige uke sa Nakamura følgende:

– Det er veldig synd å se at en som ikke er en statistiker eller matematiker, men en som er strålende sjakkspiller og tidligere verdensmester, åpenbart har mistet det.

Det ble ikke mindre liv og røre da landsmann Jan Nepomnjasjtsjij kastet seg på i jukseanklagene til Kramnik.

«Stiller du deg også bak anklagene ved å tvitre dette søppelet??» skrev Nakamura på X.

Ifølge liverangeringen til 2700chess.com er det kun Magnus Carlsen som er ansett som en bedre lynsjakkspiller enn Hikaru Nakamura.

– Med all respekt for tidligere verdensmester Vladimir Kramnik: Etter vår mening, er det mangel på statistisk støtte i anklagene, skriver chess.com i pressemeldingen.

I fjor ble det voldsomt oppstyr da Magnus Carlsen anklaget amerikanske Hans Niemann for å jukse. Få uker etterpå ble det også bråk i Norge da tidligere sjakkpresident Joachim Birger Nilsen trakk seg etter at han innrømmet juks.