Eitrem, Lunde Pedersen og Kongshaug sørget for den norske bragden i Heerenveen med tiden 3.34,22. Den gamle rekorden var amerikansk og lød 3.34,47 (2021).

– Vi visste på forhånd at vi var i bra form. Så gikk det ganske mye fortere enn det vi hadde forventet. En sinnssyk opplevelse, sier Peder Kongshaug i et intervju gjort av Norges Skøyteforbund.

– Verdensrekord! Hvem skulle trodd det? Det er noe av det sprøeste jeg har sett på en skøytebane. Vi visste jo at det var muligheter for seier i dag, men at vi skulle bla opp verdensrekord er helt enormt, utbrøt skøyteekspert Ida Njåtun på VGTV.

– Det er nesten ikke til å forstå, sier hun når gullet er klart.

Eitrem, Kongshaug og Pedersen tok gullet med 6,25 sekunder foran Italia. Nederland tok bronsen 7,14 sekunder bak Norge.

– Det gikk fort helt fra starten og så stoppet det ikke. Verdensrekord var jo likevel helt sprøtt, sier Sverre Lunde Pedersen.

Norge tok OL-gull i samme øvelse i Kina i 2022. Da gikk også Pedersen og Kongshaug på det norske laget.

EM på skøyter ser du på VG+ Sport:

Like før gutta utklasset Europa-eliten med sine fantomløp, sikret også Julie Nistad Samsonsen, Martine Ripsrud og Carina Jagtøyen norsk medalje. De tok bronse – Norges tredje EM-medalje i lagsprint.

Trioen klokket inn på tiden 1:28.83 og slo Tyskland. Foran Norge var Nederland øverst og tok gull på hjemmebane i Heerenveen, mens Polen tok sølvet.

– Tiden er en sterk prestasjon, kommenterte Njåtun om Norges medalje på VGTV.

– For en start. Det er veldig, veldig gøy, sa Hege Bøkko.

Enkeltdistansene i EM ble arrangert for første gang i 2018, og arrangeres annethvert år. Dette er fjerde gang det arrangeres.

1 / 3





Rettelse: I en tidligere versjon av saken sto det følgende: «Norge med verdensrekord og EM-gull i lagsprint» i tittelen. Den riktige tittelen var: «Norge med verdensrekord og EM-gull i lagtempo». Forskjellen er at lagsprint er på tre runder, mens lagtempo er åtte runder. Feilen ble rettet fredag, 5. januar klokken 22.07.