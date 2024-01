William Poromaa ble nummer to, med sveitsiske Cyril Fähndrich på en tredjeplass. Det er sveitserens første pallplass i verdenscupen.

Det var utrolig krevende forhold under fellesstarten. Det var mye sludd da kvinnene gikk tidligere lørdag, men det snødde enda tettere noen timer etterpå.

– Det betyr veldig mye. Det har vært tunge dager, sier Poromaa til Viaplay. Svensken er nummer 16 i sammendraget.

Med unntak av da det ble spurtet om bonuspoeng og bonussekunder, var det et stort samlet felt samtlige 15 kilometer.

Dermed ble det massespurt med Valnes først over målstreken.

Det skilte 25 sekunder fra førsteplass til 46.-plass!

– Dette synes jeg var gøy. Tilbake i lavlandet, Erik Valnes leverer en spurt akkurat som vi kjenner ham, sier Viaplay-ekspert Maiken Caspersen Falla.

Valnes hadde nemlig to tøffe renn i Davos i høyden tidligere denne uken.

Sammendraget er så å si uendret før siste etappe i Tour de Ski søndag.

Harald Østberg Amundsen leder i sammendraget, 1 minutt og 34 sekunder foran Erik Valnes.

Martin Løwstrøm Nyenget er nummer tre i sammendraget, syv sekunder bak Valnes.

Svenske Jens Burman tok baklengs salto i en av de siste utforkjøringene og tapte mange verdifulle sekunder.

Han ble et av flere ofre for at et stort felt jaktet topplasseringer.

Herrene skal ut i monsterbakken klokken 15.45 søndag.