Årsaken til avlysningen skal være at den store stjernen Cristiano Ronaldo er skadet.

Han har pådratt seg en muskelskade og var dermed uaktuell til kampene mot Shanghai Shenua og Zheijang.

Kinesiske supportere hadde møtt opp i hopetall for å se den store stjernen.

En video skal vise at en horde med kinesiske fans stormet spillerhotellet for å få et glimt av portugiseren.

Hendelsen er bredt omtalt i engelske medier.

– Jeg er utrolig lei meg. Både Al-Nassr og jeg har kommet hit for å nyte turneen. Jeg har vært i Kina flere ganger siden 2003, så jeg føler meg hjemme her. Det er mitt andre hjem, sier Cristiano Ronaldo i en uttalelse.

Kampen er foreløpig utsatt på ubestemt tid.

– Jeg føler meg alltid spesiell her, så jeg er trist. Jeg vet at dere også er triste, men vi får prøve å se det positive. Vi har ikke kansellert kampen enda og håper at den kan spilles senere. Dessverre så har jeg noen problemer, men det er en del av fotballen og livet, sier Ronaldo.

Tidligere har også den saudiarabiske klubben kommet med en beklagelse.

Neste torsdag skal de delta i Riyadh Cup, som er en intern turnering hvor også Al-Hilal og Inter Miami deltar. Der blir det altså et møte mellom Cristiano Ronaldo og Lionel Messi, dersom portugiseren er skadefri.