Bråket skal ha oppstått utenfor hallen i pausen etter 1. periode. Stillingen i matchen var da 1–1.

– Det har blitt bråk mellom supportere i kampen mellom Stjernen og Vålerenga. Kampen er stoppet og politiet er på stedet med mange enheter. Det er meldt at det er avfyrt fyrverkeri inne i hallen som har medført slåsskamp mellom supporterne, sier operasjonsleder Ronny Hellerud Samuelsen i Øst politidistrikt.

TV 2 omtalte saken først. Ifølge Fredriksstad Blad er én person, som var vakt i hallen, sendt til legevakt. Stjernens kampvert Lise Mikkelsen Holt forteller til VG at ytterligere en person er sendt til sykehus etter å ha blitt hentet av ambulanse.

Operasjonsleder Samuelsen har også informasjon på at to personer er skadet. Han bekrefter at hallen er tømt for tilskuere.

Det ble først kjent at Vålerenga-supporterne skulle busses hjem til Oslo, men også hjemmefansen forlot hallen.

– Det skal være rolig på stedet nå, sier Samuelsen til VG.

– Hvem sin avgjørelse var det å tømme hele hallen?

– Det er kamplederne og politiet, slik jeg har forstått det, svarer operasjonslederen.

1 / 3 Her kastes det bluss mellom supportergrupperingene utenfor Stjernehallen lørdag.





Kampen ble restartet ved 18.20-tiden. Lise Mikkelsen Holt forteller til VG at hun sto midt i kaoset utenfor hallen og ble truffet av fyrverkeri.

– Det går greit. Jeg er litt skjelven og adrenalinet er på topp. Jeg ble truffet på siden av armen. Ingen skade, heldigvis. Jeg fikk sklidd meg unna før det smalt, så jeg hadde flaks, forteller hun.

Kampvert Lise Mikkelsen Holt og nestleder i Red Beavers, Roy Kristoffersen. Foto: Privat

Talsperson Amalie Bakke i Vålerengas supportergruppering Klanen har foreløpig lite å melde om hvordan bråket oppsto i eliteseriekampen.

– Vi må litt mer info og oversikt over hva som har skjedd, melder hun til VG.

Har du bilder eller video fra hendelsen? Tips oss her.