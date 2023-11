– Det har vært turbulent. Opp og ned. Jeg føler at ting har tatt litt lengre tid enn jeg hadde forventet før overgangen, sier Marcus Holmgren Pedersen til VG.

Hjemme i Norge til en landslagssamling som er ubetydelig i form av videre avansement til mesterskap.

For finnmarkingen er det likevel en mulighet til å komme hjem til kjente fjes, etter en høst hvor tilliten på klubblaget har uteblitt.

I fjor spilte han det aller meste for Feyenoord i Nederland. I sommer ble han hentet til italienske Sassuolo hvor han ble lagkamerat med Kristian Thorstvedt og Emil Konraden Ceïde.

Der har spilletiden uteblitt. Det har også ført til at han har sittet på benken i de tre siste kvalikkampene til Norge, etter å ha vært en tiltrodd spiller hos landslagssjef Ståle Solbakken i en lang periode.

LITE SPILLETID: Marcus Holmgren Pedersen står med 307 minutter Serie A-fotball for Sassuolo denne sesongen. Foto: Massimiliano Carnabuci/IPA Sport / Pa Photos / NTB

Men han angrer ikke på avgjørelsen om å bytte klubb.

– Jeg står inne for alle valg jeg tar og angrer ikke i det hele tatt. Jeg må bare være tålmodig og ikke la seg stresse opp. Da er veien ned ganske kort, sier Pedersen.

Da har støtten fra sine norske lagkamerater vært god å ha. Det samme gjelder kjæresten Noor Omrani, som ga opp landhockey-karrieren i Nederland og flyttet til Italia med sin norske kjæreste.

– Det er veldig bra. Det er godt å ha noen å komme hjem til. Det hadde blitt ensomt hvis jeg skulle kommet hjem alene, spesielt når ting ikke har gått som man skulle tro. Da hjelper det å ha kjæresten der. Det gjør ting lettere, sier backen.

Han forteller at kjæresten både studerer og har blitt en aktiv padelspiller i sin nye hjemby. I tillegg jobber hun som modell.

– Å bo i Italia er veldig fint. Modena er en veldig fin by med mange gode restauranter, god mat og fin kultur. Det er rolig og avslappet. Jeg er ganske overrasket over at det skulle være så bra, sier han.

KJEMPER OM PLASSEN: Marcus Holmgren Pedersen (fremst) på vei inn på Ullevaal-matta for trening onsdag. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Det er utenfor banen. På banen må ha han ha hjelp av Kristian Thorstvedt for å oversette hva trener Alessio Dinosi sier.

– Kristian har ekstrajobb som Google Translate, smiler Pedersen.

– Det er viktig å ha nordmenn der som jeg kan henge med og snakke mye med på trening. Det har vært veldig viktig, sier han.

– Det høres frustrerende ut når man ikke spiller og samtidig ikke kan forstå treneren?

– Det er en litt frustrerende situasjon. Det er ikke alltid jeg forstår, men jeg regner med at når det har gått litt tid og jeg har kommet inn i det så blir det bra, sier Pedersen.

De har hatt godt av hverandre de tre Sassuolo-spillerne. Ingen av dem har fått særlig med tillit, før Kristian Thorstvedt nå har startet de to siste kampene og notert seg for tre scoringer.

– Det har betydd veldig mye. Det var utrolig tøft i begynnelsen, så å kunne slå tilbake og vise at jeg har noe her å gjøre var viktig, sier Thorstvedt til VG.

– Det var fint å ha hverandre da. Det har ikke vært lett for noen av oss. Samtidig så er det ingen vits i å stresse. Du må bare levere på trening, så får du muligheten til slutt. Jeg tror det er fint at vi har hverandre, sier Thorstvedt.