Næringslivslederen kommer til å støtte Brann med økonomiske midler til oppgradering av bane- og treningsforhold for både herre- og kvinnelaget, bekrefter klubben på en pressekonferanse torsdag.

Brann-kvinnenes hjemmearena har vært Stemmemyren, men laget har ved enkelte anledninger spilt på Stadion. Nå legger klubben til rette for at både herre- og kvinnelaget skal spille på samme sted.

Byggestart er allerede i månedsskiftet november/desember, og første fase er ferdig 1. april 2024.

– Begge våre to topplag skal få de beste forutsetninger. En klubb, ett hjem og det hjemmet er Brann Stadion, sier daglig leder i Brann, Christian Kalvenes.

FLYTTER INN: Branns Ingrid Stenevik og resten av Brann Kvinner jubler for nytt hjem. Her feirer hun etter 2–0-seieren over Glasgow City i Champions League-kvalik tidligere i høst. Foto: Tuva Åserud / NTB

– Dette er en historisk dag, sier styreleder Aslak Sverdrup.

Trond Mohn og Branns hovedsponsor Sparebanken Vest går inn med 86 millioner i klubben. Mohn står for halvparten av bidraget.

Milliardæren har gitt store millionbeløp til Brann gjennom mange år, men har de siste årene ikke støttet Branns toppfotballsatsing med penger, skriver BT.

Det innebærer bytte av underlag på Brann Stadion: naturgress, som har vært dekket på arenaen i over 100 år, byttes ut med hybridgress.

– Anleggssituasjonen i klubben har vært kritisk en stund og har vært tilpasset ett lag. Sportsklubben Brann skal ta en sentral rolle for å gi like muligheter for å nå like drømmer for begge kjønn, sier Sverdrup.

SKAL LØFTE BRANN: Milliardær Trond Mohn går inn med flere titalls millioner i SK Brann. Foto: Geir Olsen / NTB

Både trenere og kapteiner for herre- og kvinnelaget var på plass under pressekonferansen ved Eirik Horneland, Sivert Heltne Nilsen, Martin Ho og Cecilie Redisch Kvamme.

– Det er den største sportslige satsingen Brann har gjort mange, mange år, sier Branns herretrener Eirik Horneland til BT.

– Det skal bli helt fantastisk. Vi gleder oss, sier Kvamme på BTs sending.

Det er bare snaut tre år siden underlaget på Brann Stadion skapte voldsomt rabalder mellom klubben og medlemmene.

I januar 2021 hadde Brann-administrasjonen i det stille utredet en mulighet for å legge kunstgress på den over 100 år gamle arenaen, og styret i klubben hadde alene anledning til å godkjenne å gå inn for plast. Det tyngste argumentet var sportslig: At Brann skulle få bedre og mer forutsigbare treningsfasiliteter.

Men etter press fra medlemmene og heftig debatt da kunstgressforslaget ble kjent, stemte årsmøtet for et ekstraordinært årsmøte – utelukkende for å behandle baneunderlaget.

Der veltet medlemmene forslaget om kunstgress med et brak. 11 måneder senere rykket Brann ned fra Eliteserien etter et uhyre turbulent år.