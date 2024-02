Litt over midtveis i andre ekstraomgang satte Kenneth Taylor prikken over i-en på en kveld som kommer til å huskes som tidenes ran i Bodø.

Det som så ut til å være et innlegg snek seg isteden opp i det lengste hjørnet bak målvakt Kjetil Haug.

– En keepertabbe, mener Pål André Helland i Viaplays studio.

– Det er surt. Et litt ekkelt skudd som sniker seg opp i hjørnet, sier Haug til Viaplay.

– Den er absolutt ikke umulig å ta. Det er ikke en keepertabbe. Men jeg må se situasjonen igjen, sier Glimt-keeperen.

Dermed er Bodø/Glimts Europa-eventyr over for denne gang, mens Ajax går videre til åttedelsfinalen i Conference League etter 4–3-seier sammenlagt.

– Selvfølgelig en sur følelse, sier Patrick Berg til Viaplay etter scoring og to tverrliggerskudd.

– Over to kamper så skaper vi nok til å gå videre. Vi er egentlig et bedre lag enn dem, sier han til Viaplay.

– Det er litt bittert akkurat nå, legger Glimt-profilen til.

– Det er dessverre sånn fotball er av og til. Bodø, Aspmyra og vi hadde fortjent bedre. Det er kjedelig. Jeg er skuffa, sier Jens Petter Hauge til VG.

Vilt drama og sjansesløseri

Bodø/Glimt trodde de hadde hatt marginer imot etter å ha gått til pause på 0–1, men det var bare en liten advarsel om hva de hadde i vente.

For i andre omgang var det på grensen til utrolig hvor mye stang ut Bodø/Glimt hadde i returoppgjøret mot Ajax i 16-delsfinalen i Conference League.

Tre skudd i tverrliggeren var et godt bilde på sjansesløseriet vertene opplevde.

Men det som vekket aller sterkest reaksjoner var den greske dommeren Anastasios Sidiropoulos’ avgjørelse fem minutter ut i andre omgang.

Da hadde han allerede vist ut midtstopper Josip Sutalo for å ha felt Håkon Evjen som bakerste mann kun to minutter ut i omgangen.

Da han ble sendt til VAR-skjermen for andre gang på tre minutter, trodde hele Aspmyra at Ajax skulle reduseres til ni spillere.

Borna Sosa sto på målstreken og reddet med armen, men istedenfor straffespark og rødt kort, valgte dommeren å dømme angrep på keeper.

– Helt ufattelig, sier Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen. – Jeg tror ikke noen mener at det ikke er straffe og rødt kort, sier han til Viaplay.

– Han har mye makt. Han tar den avgjørelsen han tar. Jeg håper for hans del at det er riktig avgjørelse, sier Håkon Evjen til VG.

Viaplay-ekspert Helland har en viss forståelse for avgjørelsen om den omdiskuterte duellen mellom Glimts Brede Moe og Ajax-keeper Diant Ramaj.

– Jeg har sett verre situasjoner hvor det har vært dømt frispark til keeper, sier han. Ekspert Jan Åge Fjørtoft kalte avgjørelsen «politisk» i Viaplay-studioet.

Bodø/Glimt ble ikke noe mer venn med dommeren da helten fra Amsterdam, Albert Grønbæk, ble vist ut med sitt andre gule kort etter 65 minutter.

Det første gule kortet var for en masseansamling, mens det andre var for en stempling da en Ajax-spiller kom fra blindsonen og snappet ballen fra ham.

– Brutalt hardt dømt, sa Viaplays ekspertkommentator Tor Ole Skullerud om summen av de to gule kortene.

– Jeg føler at jeg svikter i dag. Det er superergerlig, sier dansken til Viaplay.

– Jeg har en følelse jeg aldri har hatt og aldri håper jeg får igjen, sier den svært skuffede Glimt-profilen.

Utvisningen gjorde Glimt-dominansen noe mindre, men til slutt kom utligningen etter et hardt og velplassert skudd fra Patrick Berg.

Knallhardt straffet

Allerede før pause Bodø/Glimt dominerte voldsomt, men det var et bortelag som hadde gjort hjemmeleksene sine.

Både Håkon Evjen og Ulrik Saltnes hadde store muligheter, men Diant Ramaj sto i veien.

Etter en drøy halvtime kom kalddusjen da Håkon Evjen gjorde en stygg feil på egen halvdel.

Nordlendingene ble straffet knallhardt da Steven Berghuis hamret ballen i nettet etter å ha blitt satt opp av Brian Brobbey.

– Jeg tar den på min kappe, sa Evjen til Viaplay i pausen.

Glimt hadde to enorme muligheter til på stillingen 0–1 før pause, men både Jens Petter Hauge og Fredrik Bjørkan svidde utrolige sjanser.

– Skal vi vinne her så må vi være mer effektive, sa Evjen i pausen.

Akkurat dét kan man ikke si at Bodø/Glimt var, men til slutt kom i hvert fall utligningen. Dermed ble det ekstraomganger.

Som tidligere i kampen var det Ajax som hadde marginene på sin side. Mens Kenneth Taylor fikk seg en noe heldig scoring, traff Patrick Berg bare tverrliggeren via hanskene til Ajax-målvakten.