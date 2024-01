I et intervju med Vålerengas egen YouTube-kanal sier den nye assistenttreneren Myhre at det var Kjetil Siem som tok kontakt med ham.

– Da Siem ringte meg rett før jul, startet forhandlingene, sier Myhre til Vålerengas egen kanal.

Til VG forteller Myhre at han og Siem hadde en uformell prat og spilte en kamp med padeltennis.

– Jeg hadde et møte med Siem 22. desember. Så reiste jeg på hytta hele julen og hadde kommunikasjon med Joacim (Jonsson) og Geir (Bakke). Så hadde Geir og jeg et møte i går (tirsdag). Så hadde jeg en prat med Svein Graff og Siem etter det, før jeg og Joacim ble enig, sier Myhre til VG.

Petter Myhre som trener for Lillestrøm på Åråsen stadion i april i fjor. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Reglene til norsk idrett sier følgende:

«Idrettslaget skal ikke direkte eller indirekte overføre rettigheter eller beslutningsmyndighet over idrettslagets sportslige virksomhet til avtaleparten».

Avtaleparten i dette tilfellet, er Tor Olav Trøim gjennom selskapet Magni Sports. De eier hundre prosent av aksjene i Vålerenga Fotball AS.

Styreleder der er Kjetil Siem.

Vålerenga Fotball Elite er i en dualmodell med Vålerenga Fotball AS, for å sørge for at selve idrettslaget Vålerenga er fristilt fra investorer og selskaper.

Ifølge reglene skal altså Siem ikke ha noe «beslutningsmyndighet over idrettslagets sportslige virksomhet». Det mener han heller ikke at han har hatt.

Petter Myhre forteller at han møtte Siem til en prat om løst og fast, samt at de to spilte en padelkamp. Resten av dialogen har vært med Jonsson og Bakke.

– Jeg har aldri pratet kontrakt og summer med andre enn Joacim. Det sportslige har jeg tatt med Geir, sier Myhre.

SPORTSSJEF: Joacim Jonsson. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN

Det samme sier Siem.

– Geir «arvet» hele støtteapparatet fra Fagermo og hadde således ikke hatt med seg noen «egen mann». Dette ble tatt opp av både ham og Joacim i styret, og de sier at det er Petter de vil gjerne ha inn. Styret sier ja, og i en samtale med Joacim sier jeg at jeg skal møte Petter på padelbanen samme dag eller dagen etterpå. Da kunne jeg høre om han var interessert i å ta en prat med Joacim. Det syns Joacim var fint. Jeg sa ingenting til Petter om lønn eller hva kontrakten var, og var heller ikke med i et eneste av deres møter eller forhandlinger.

– Aksjeselskapets styre sa at dette kan vi ta regningen på mot andre besparelser i budsjettet, og også at Geir ville bidra med å gå ned i lønn også ved et eventuelt opprykk var et veldig positivt bidrag.

– Kunne ikke Jonsson tatt den telefonen?

– Vi har en signert samarbeidsavtale og da snakker vi jo sammen. Det med kjennskap og at folk er tidligere kolleger eller kjenner hverandre kan være en styrke når ting sjekkes kjapt. Det betyr ikke at Jocke ikke kunne gjort det. Men jeg skulle jo treffe Petter likevel. Det er helt udramatisk, og var på ingen måte noen forhandling, kun ett spørsmål faktisk.

– En del av poenget med samarbeidet er at vi har felles daglig leder i både klubb og AS for å nettopp sikre samarbeidet. Dualmodellen er lagt opp slik, hvilket betyr at han rapporterer til to styrer. At de respektive styrelederne, sportssjef og daglig leder arbeider tett sammen, er en del av modellen, svarer Siem.

Advokat: – Vanskelig å følge opp Vis mer ↓ Advokat Espen Auberg har tidligere vært juridisk direktør i Norges Fotballforbund. – Det som ofte er vanskelig er at mye av dette skjer muntlig. Så lenge man ikke kan se helt tydelig at AS-et har hatt en tydelig rolle i ansettelsen, blir det vanskelig å følge opp, sier han. Han er klar på at Siem som AS-mann ikke kan forhandle kontrakt med en trener. På spørsmål om det er heldig at han går i et møte med Petter Myhre, svarer han: – Heldig og heldig, det er kanskje ikke det. Men jeg tror klubbene har et bevisst forhold til hva de kan gjøre og ikke. – AS-et har kontroll på økonomien, så man ønsker i hvert fall å bli informert om så viktige avgjørelser. Man kan mene at det er heldig eller ikke, men så lenge det er klubben som har hånden på rattet i sportslige avgjørelser, så er det i hvert fall innenfor. Auberg var tidligere NFF-kollega med både Siem og Vålerenga-sjef Svein Graff, men påpeker at han ikke har bindinger til dem i dag.

Gunnar Martin Kjenner. Foto: Terje Pedersen / NTB

Idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner mener Siems rolle er problematisk.

– Vi kan ikke si at det er et klart regelbrudd, men jeg synes det er kritikkverdig. Det virker som Siem ikke forstår sin rolle. Han har en rolle i et AS og skal forvalte de kommersielle rettighetene. Det er det Trøim betaler for. Regelverket i idretten sier at den samarbeidende parten skal ligge unna det som har med det sportslige å gjøre.

– Det virker som urettmessig og uklok atferd, sier Kjenner videre.

Vålerenga Fotball Elite er underlagt et eget styre, med Tuva Ørbeck Sørheim som leder.

– Det er Joacim som har hatt den forhandlingen. Jeg tror Kjetil og Petter snakket sammen fordi de er gamle bekjente, men det var bare en prat. Det er Joacim som er sportssjef og som har forhandlet frem avtalen, sier hun.

Siem er tydelig på at det er nødvendig med et godt samarbeid mellom aksjeselskapet og idrettsklubben.

– Vi tar ingen sportslige avgjørelser. Men vi sitter jo sammen i styremøtene og utvalg. Aksjeselskapet kan si nei til en forespørsel om at det skal kjøpes en spiss til x antall millioner, men det handler kun om økonomi, sier Siem.

Norges Fotballforbund sier via kommunikasjonssjef Yngve Haavik at de «ikke har mottatt noen opplysninger som tilsier at det har skjedd noe feil».