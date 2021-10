På et digitalt møte skulle klubbene behandle innstillingen fra organisasjonens eget styre, og den var positiv til innføring av videodømming i Norges øverste divisjon for menn. Nå har klubbene gitt VAR sitt ja.

Ingenting tyder på at Norges Fotballforbunds styre kommer til å velte planene. Gjennom konkurransedirektør Nils Fisketjønn og dommersjef Terje Hauge har forbundet uttrykt ønske om å få innført dommerverktøyet, men at de først ville lytte til toppklubbenes ønske. Og der er flertallet altså klart for å gi dommerne en TV-skjerm – og da hadde kanskje Rosenborg fått straffe mot Vålerenga i går:

– Det var en veldig viktig avklaring for NTF før helgen. Nå skal den endelige saken opp for forbundsstyret 1. november, opplyser konkurransedirektør Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund til VG mandag ettermiddag.

– Nei, det er nok for tidlig å si, men en kan tenke seg at de første offisielle kamper med VAR kan bli fra og med en gitt runde i NM.

– Det er bra for norsk fotball og det blir spennende å introdusere sammen med TV 2. Det er veldig positivt og en god beslutning, fastslår Fisketjønn og viser til at rundt 25 ligaer i Europa enten har innført eller planlegger å innføre VAR. Han har ingen umiddelbar tanke om når de første klubbkampene i Norge kan VAR-testes.

Lillestrøm er de eneste som offentlig har markert motstand mot at videodømming blir en del av Eliteserien fra 2023-sesongen.

– Jeg var alene om å være imot. Det var såpass stort flertall for, så det blir ikke rare diskusjonen, opplyser LSKs styreleder Morten Kokkim til VG.

Til VG i forrige uke påpekte Cato Haug i Norsk Toppfotball at en VAR-innføring skal skje under visse forutsetninger, der det viktigste var at videodømming ikke skulle ødelegge stadionproduktet eller gjøre det mer komfortabelt å se kampene hjemme.

– Dette skal vi følge opp gjennom tung involvering direkte gjennom fotballforbundet. Det er et felles ønske om at det skal bli bra og ta fotballen et skritt videre. Vi har sagt ja til VAR, men under disse forutsetningene. Å utdanne dommerne er heller ikke gjort på et kvartal, sier Haug.

– Det var mange supporterreaksjoner på arenaene i helgen. Hva sier du til dem som har vært negative til VAR?

– Jeg synes at det er bra at vi har en organisasjon der man kan gi uttrykk for meninger. Jeg har stor respekt for dem som er skeptiske. Så må vi gjennom jobben vår prøve å redusere antallet skeptikere. Den viktigste målgruppen vår er supporterne. I en organisasjon må noen ta beslutninger, og det har vært en god involvering med klubbene, og de har snakket med supporterne sine. Noen er positive, noen negative, og sånn vil det alltid være, sier Cato Haug.