I Hokksund tingrett ble Anders Besseberg dømt til tre år og en måned i fengsel for grov korrupsjon.

Besseberg anket selv på stedet.

Norges idrettsforbund sier det nå er naturlig å vurdere Bessebergs æresmedlemskap i NIF.

«Rettssaken mot Anders Besseberg har avdekket flere forhold som er svært kritikkverdig. Samtidig er det ikke naturlig for Norges idrettsforbund å kommentere den konkrete avgjørelsen som falt i dag, så lenge avgjørelsen ikke er rettskraftig. Vi har heller ikke fått anledning til å sette oss inn i begrunnelsen for avgjørelsen.

«Det er også viktig å understreke er det pågår parallelle rettsprosesser utenfor Norges grenser med svært alvorlige anklager mot Besseberg som heller ikke er konkludert. I lys av dommen fra Buskerud Tingrett vil det være naturlig for Norges idrettsforbund å vurdere Bessebergs æresmedlemskap i NIF.», skriver konstituert idrettspresident Arne Bård Dalhaug.

Sebastian Samuelsson

Den svenske skiskytteren Sebastian Samuelsson fulgte deler av fredagens seanse og spesielt straffeutmålingen tett.

– Fra det lille jeg kan forstå så er retten veldig tydelig. Jeg synes det kom tydelig frem at han har ivaretatt russiske interesser. Straffen er vel omtrent som påtalemyndigheten ville ha det. Det kjennes bra. Det har dratt ut i tid, men det er flott å se at han blir dømt, sier Samuelsson til VG.

– Jeg tror ikke det betyr så mye for skiskyttersporten i dag, for det virker som sporten har gjort opp med mye av den tiden. Men vi som var med under den perioden da han var president, og spesielt for meg som har vært tydelig på at mye har vært feil, så er det fint å se at han får en tydelig og fellende dom, sier Samuelsson.

Aleksandr Thikonov, tidligere visepresident i IBU, går som vanlig knallhardt ut mot Besseberg:

– Jeg har allerede fortalt ham, mens jeg så ham rett i øynene, at han vil ende opp med skam og fengsel. Når det gjelder det at retten mener han handlet i Russlands interesse, så er det fullstendig idioti, sier Thikonov til russiske RIA.

Tore Bøygard var i mange år president i Norges Skiskytterforbund og sitter i dag selv i styret til IBU.

– Dommen er jo anket. Man kan liksom ikke kommentere på en dom som ikke er rettskraftig. Jeg har tillit til rettssystemet i Norge, så når aktor la frem det, så var det vel kanskje ikke så overraskende at dommen ble som den ble. Det er klart det har vært krevende, men jeg er veldig glad for at vi begynner å se lyset i enden av tunnelen, sier Bøygard til VG.

Øystein Milli VGs krimkommentator

Øystein Milli, krimkommentator i VG, er tydelig:

– En knusende dom. Et bortimot totalt nederlag for Besseberg. Han er dømt på de aller fleste tiltalepunktene, sier Milli.

– Det er bortimot full seier for påtalemyndigheten, legger han til.

Skiskytterpresident Arne Horten sier følgende til VG:

– Vi tar sterkt avstand til det som har kommet frem. Selv om han anket på stedet så er han dømt på ni av elleve tilfeller. I henhold til våre retningslinjer så er det utilbørlig oppførsel som vi tar sterkt avstand fra, sier Horten.

– Det gjør noe med omdømmet til norsk og internasjonal skiskyting som ikke er bra. Så må vi få tid til å sette oss ned og se på dommen. Det blir neste etappe for vår del, sier Horten, som sier neste styremøte er 25. april.