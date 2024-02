– Det har vært en del mesterskapsmedaljer på rad. Det har vært noen år jeg har lagt bak som har vært helt ekstreme, sier 30-åringen til TV 2.

– Det var en drøm. Jeg hadde sett for meg å skyte alene på skive én.

Og det gjorde han. Han skøyt feilfritt på siste stående, og han kunne i ensom majestet gå inn til sitt 20. VM-gull i karrieren.

Dermed er han like stor som Bjørndalen i VM-sammenheng.

– Helt rått! utbrøt Bjørndalen – nå som TV 2-ekspert – etter Thingnes Bøs siste skyting på fellesstarten.

– Bjørndalen vil alltid være den største i mine øyne. Han var best på et tidspunkt der sporten hadde en annen vri, sier Sturla Holm Lægreid til VG, men legger til at Thingnes Bø er et hestehode foran resten av verdenscupsirkuset.

Og ikke nok med det: Johannes Thingnes Bø har tatt 14 av 14 mulige VM-medaljer på de to siste mesterskapene.

Jaktstarten i 2022-OL er dermed sist gang han ikke tok medalje i mesterskap. Det betyr altså spinnville 16 mesterskapsmedaljer på rad.

Han endte fellesstarten – VMs siste distanse – med 19 av 20 treff. Nove Mesto-VM har endt med tre gull, tre sølv og én bronse.

På oppløpet tok han seg god tid – han bukket og takket publikum. Han rakk også å håndhilse på det norske kvinnelandslaget som var ute i løypen og heiet etter sin fellesstart.

Andrejs Rastorgujevs fra Latvia sikret en sensasjonell sølvmedalje. Franske Quentin Fillon Maillet tok bronse.

Storebror Tarjei Bø var med i medaljekampen, men skjøt seg ut da han bommet på siste skyting. Han ble nummer fire.

Vetle Sjåstad Christiansen endte på en 8.-plass med fire bom. Ni plasser bak med like mange bom var Sturla Holm Lægreid.

PS: Tyske Johannes Kühn gikk blodig over målstreken og fikk tilsyn og bandasje av helsepersonell i målområdet.

VG skrev først at det var 17 mesterskapsmedaljer på rad. Han må vente ett år på det. Johannes Thingnes Bø har tatt 16 strake medaljer.