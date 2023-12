Forrige uke omtalte VG en nedslående beskjed til Oslo-fotballen: Byrådet hadde satt av null kroner til fotballbaner.

Men i et nytt forlik mellom byrådspartiene Høyre og Venstre og samarbeidspartner KrF ble det satt av 61,4 ferske millioner til rehabilitering av fire fotballbaner.

Torsdag stemte finansutvalget over planene. Alle de konkrete rehabiliteringsprosjektene fikk støtte av et bredt flertall i utvalget.

KAN BLI NY: Nierbanen Trasop kunstgress skal være helsefarlig på grunn av slitasje og gravearbeid fra kommunen. Daglig leder Jørgen Grydeland og jentetrener Camilla Kløvstad har uttalt at den må skiftes. Foto: Frode Hansen / VG

Finansutvalgets oppgave er å fremme en innstilling til bystyret foran møtet 13. desember, hvor budsjettet blir endelig vedtatt.

Helt konkret foreslo Høyre, Venstre, Frp og KrF 61,4 millioner til rehabilitering av Kjelsås Grefsen stadion (12,1 millioner), Oppsals nierbane Trasop kunstgress (16,4 millioner) og Muselunden 1 og 2 (elleverbane og syverbane benyttet av Skeid) til 32,9 millioner.

Martin Dahle Ovesen er daglig leder i Kjelsås. Han reagerer med glede da han får formidlet nyheten fra VG. Kunstgresset deres ble beskrevet som «livsfarlig» etter at A-laget spilte semifinale i cupen mot Molde tidligere i år.

– Du er den første som gir meg disse opplysningene. Jeg er kjempepositiv. Det er fantastisk. Vi har et stort, stort behov for det her på stadion. Det er utrolig viktig for oss å få oppgradert banen, sier Kjelsås-lederen til VG.

Slik stemte partiene: Vis mer ↓ Trasop kunstgress, 16,4 millioner. For: H, V, KrF, Frp, MDG, Partiet Sentrum, Ap og Rødt. Rehabilitering av Muselunden 1 og 2, 32,9 mill. For: Høyre, Venstre, KrF, Frp, MDG, Partiet Sentrum og Ap. Rødt og SV hadde for øvrig hvert sitt forslag på henholdvis 150 og 100 millioner til rehabilitering og bygging av kunstgressbaner, uten å få flertall.

Etterslepet er imidlertid fortsatt stort i Oslo-fotballen, hvor barn og unge får nei til å drive med idrett på grunn av plassmangel. I en ny rapport oppgir Norges Fotballforbund (NFF) at det mangler 29 baner for å kunne gi alle som ønsker et tilstrekkelig tilbud.

Etter som det ligger an til å bli bevilget kun 61,4 millioner til rehabilitering av kunstgress for 2024, vil etterslepet vokse kraftig, ifølge NFF.

Flere baner som i utgangspunktet var prosjektert for 2023 vil bli utsatt på ubestemt tid på grunn av manglende midler. I tillegg har NFF Oslo ikke fått innfridd ønsket om penger til å rehabilitere 13 kunstgress og planlegging av åtte nye baner i 2024-budsjettet.

– Jeg skulle ønske at alle klubber fikk hjelpen de trenger. Det er uten tvil satt av for lite penger til baner i Oslo. Jeg har medfølelse for alle lagene som sliter med banekapasitet, så er vi heldige som får skifte vårt kunstgress. Det er veldig verdifullt for oss og våre medlemmer, sier Ovesen i Kjelsås.

