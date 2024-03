– Det er trist. Jeg ønsket å avslutte sesongen på en god måte. Det var en drøm å oppnå noe spesielt i Conference League – jeg tror virkelig vi kunne gjort det, skriver Deila i en pressemelding.

Søndag bekreftet Club Brugge at Deila er ferdig som hovedtrener i klubben. 48-åringen fikk kun 10 måneder i jobben.

Brugge avsluttet den ordinære ligasesongen på fjerdeplass. De starter mesterskapsrunden ni poeng bak Union Saint-Gilloise.

I Conference League skal hovedstadsklubben spille kvartfinale mot greske PAOK. I åttedelsfinalene ble Molde beseiret 4–2 sammenlagt.

Klubben begrunnet avskjedigelsen med «mangel på klubbens DNA» i lagets spill og resultater den siste tiden.

– Når alt kommer til alt var avstanden mellom det jeg står for og klubbens filosofi for stor, skriver Deila.

– Det er ingen vonde følelser. Club Brugge og jeg, vi tenkte bare forskjellig. Jeg aksepterer det. Fjorårets skuffende sesong var ikke tilfeldig. Vi måtte forbedre oss og det gjorde vi, men folk tror fortsatt at de har laget som har vært seriemestere de siste årene. Tiden vil vise om jeg var dårlig eller om de hadde feil mening, fortsetter 48-åringen.

BEDRE TIDER: Ronny Deila og assistent Efrain Juarez smiler på benken under returoppgjøret mot Molde 14. mars. Foto: Bruno Fahye / Belga / NTB

Den nå klubbløse treneren peker også fraværet av klubbdirektør Vincent Mannaert som en faktor som gjorde hans jobb vanskeligere.

Mannaert ga i høst beskjed om at han forlater jobben etter denne sesongen, og har vært mindre involvert i den daglige driften av den belgiske storklubben.

Vincent Mannaert Avtroppende direktør i Club Brugge

– Hans fravær hjalp meg ikke. Vincent rekrutterte meg og jeg stolte på ham. Uten ham forsvinner også mye av den sportslige kunnskapen. Vincent var et viktig bindeledd mellom det sportslige og det andre i klubben. Jeg savnet ham.

Deila skriver avslutningsvis at han har masse energi og at han føler seg klar for å fortsette trenerkarrieren på samme nivå.