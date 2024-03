Det svenske trenerikonet har uttalt at drømmen alltid har vært å være Liverpool-manager. Lørdag klokken 16 får «Svennis» oppfylt drømmen sin når tidligere Liverpool- og Ajax-legender møtes på Anfield.

– Jeg trodde det var en fleip da jeg ble spurt, sier han på pressekonferansen.

Ifølge Liverpool Echo er det utsolgt – hele 59.655 vil være til stede. Aldri har det vært så mange tilskuere på «Liverpool Legends» foregående syv kamper, skriver lokalavisen.

Den svenske trenerlegenden har kreft i bukspyttkjertelen, og 76-åringen har sagt han ikke har lenge igjen.

– Jeg vet jo at i beste fall har jeg ett år, i verste fall mindre, eller i beste fall kanskje enda lengre, sa han til svenske P1 på nyåret.

På en pressekonferanse fredag sier «Svennis» at han måtte takke nei til en invitasjon fra det engelske fotballforbundet – som var å se privatlandskampen England – Brasil. Kampene er samme dag.

Tropper: Liverpool Legends og Ajax Legends Vis mer ↓ Liverpool: Jerzy Dudek, Sander Westerveld, Chris Kirkland, Daniel Agger, Fabio Aurelio, Sami Hyypia, Bjørn Tore Kvarme, Martin Skrtel, Gregory Vignal, Igor Biscan, Steven Gerrard, Mark Gonzalez, Maxi Rodriguez, Momo Sissoko, Jay Spearing, Ryan Babel, Djibril Cissé, Nabil El Zhar, Dirk Kuyt, Jari Litmanen, Fernando Torres Ajax: Aron Winter, Clyde Wijnhard, Danny Blind, Dennis Gentenaar, Derk Boerrigter, Eyong Enoh, Jan van Halst, Jari Litmanen, Kiki Musampa, Kenneth Perez, Michael Krohn-Dehli, Nordin Wooter, Nwankwo Kanu, Olaf Lindenbergh, Rafael van der Vaart, Ricardo van Rhijn, Richard Witschge, Ronald de Boer, Ryan Babel, Siem de Jong, Sjaak Swart, Simon Tahamata, Sonny Silooy, Urby Emanuelson.

I stedet for skal han lede spillere som Steven Gerrard og Fernando Torres fra sidelinjen – samme plass som Liverpool-manager Jürgen Klopp har stått siden 2015. Gerrard var landslagsstjerne da Eriksson var engelsk landslagssjef fra 2001 til 2006.

Han savner trenerlivet:

– Jeg skulle lyve om jeg sa noe annet, men jeg innser at jeg er blitt for gammel. Den tiden er over. Eller, nesten over. Dette blir min siste kamp.

LEGENDER: Sven-Göran Eriksson sammen med tidligere Liverpool-storhet John Barnes. Foto: Peter Byrne / Pa Photos / NTB

Svensken synes det er overraskende at Klopp forlater Liverpool etter sesongen.

Men han sparte ikke på lovordene om tyskeren.

I tillegg til lørdagens legendekamp, har Klopp nemlig spurt Eriksson om han vil lede det ordentlige Liverpool-laget under en treningsøkt i fremtiden.

– Jeg har ikke snakket med ham, men det er veldig, veldig hyggelig av ham å invitere meg.

– Han gjør en fantastisk jobb. Jeg synes det er trist at han er ferdig. Liverpool har en strålende manager for øyeblikket.

– Liverpool er fantastisk, og Liverpool vil alltid være fantastisk. Selv i fremtiden, når man ser på de unge spillerne.

76-åringen tror Liverpool vinner Premier League i konkurranse mot Arsenal og Manchester City.

– De spiller veldig bra fotball. Unge spillere som kommer i laget, spillere jeg aldri har sett. Plutselig blir de brukt i veldig viktige kamper i tillegg. Du trenger mye mot for å gjøre det. Det er hyggelig å se det.