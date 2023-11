Klubbdirektør i Vålerenga Damer, Harriet Rudd, skriver blant annet dette i en mail til VG om hva slags støtte de har fått av Europatoppen-gruppen.

– En av de leveransene som er viktigst for oss er referanse og analyse på det internasjonale spillet. Dette har Europatoppen per nå ikke klart å levere. Vi er også opptatt av at de leverer på ting som klubbene etterspør og som bidrar konkret og forutsigbart i hverdagen.

– På disse to punktene opplever vi at Europatoppen er på vei, men vi forventer raskere og tydeligere referanser i fremtiden.

VG har den siste tiden satt pengebruken i Europatoppen under lupen.

Dette er Europatoppen: Vis mer ↓ Et faglig samarbeid som skal hjelpe norsk fotball å nå internasjonale mål for klubb og landslag – for begge kjønn. Det er satt av store ressurser til Europatoppen: Totalt 187 millioner kroner fordelt på seks år. Pengene kommer fra salget av medierettighetene fra 2023 til 2028. Prosjektet drives av tre parter: Norges Fotballforbund (NFF), Norsk Toppfotball (NTF) og Toppfotball Kvinner (TFK). Prosjektet skal: Anbefale felles mål som binder alle tre organisasjonene

Anbefale drivere og prioriteringer, for å nå felles mål

Koordinere og bidra til at vi samkjører toppfotballen, i jakten på synergier

Drive fellesprosjekter, som understøtter felles mål Alle som jobber for Europatoppen er formelt ansatt i Norges Fotballforbund. I styringsgruppen, som gjør prioriteringer, sitter NTF-direktør Leif Øverland, NFFs generalsekretær Karl-Petter Løken og TFK-leder Hege Jørgensen.

Prosjektet er inne i sitt første år, er et resultat av den nye medieavtalen for norsk fotball og et samarbeid mellom NFF, Norsk Toppfotball (NTF) og Toppfotball Kvinner (TFK).

Partene har lagt 31,2 millioner kroner i året på bordet – og 187 millioner over seks år.

De ansatte i Europatoppen var i høst på tur til Manchester, hvor de kjøpte losjebilletter til over 6000 kroner per person til Champions League-kampen mellom Manchester United og Galatasaray.

Det mener også NFF-generalsekretær Karl-Petter Løken, som sier at Europatoppen «gjør et omfattende referanseprosjekt» som skal levere «referanseanalyser» på både spill og spillere.

Han omtaler det som «avgjørende kunnskap».

Men det har ikke Vålerenga Damer og Rudd sett noe til, sier hun.

Vålerenga-toppen Rudd leder ikke bare årets beste lag i Toppserien. I helgen tapte de cupfinalen mot Rosenborg.

Rudd forteller at de riktignok har mottatt 1,6 millioner kroner i ren pengestøtte fra Europatoppen til europacupforberedelsene denne sesongen. 600.000 kroner av disse gikk til en treningsleir.

I tillegg har Europatoppen et program for sportslige ledere, der deltakeravgiften er satt lavt.

VG har forsøkt å få epost-svar fra samtlige klubber i henholdsvis Toppserien og Eliteserien om hva slags støtte de har fått fra Europatoppens etter prosjektets første 11 måneder.

I Vålerenga kvinner savner de noe veldig viktig.

I Sarpsborg 08 har daglig leder Raymond Fjeld følgende vurdering:

– I forhold til målbildet er det jevnlig dialog rundt temaene spillerlogistikk, spillersalg og klubb- landslagsrating i Europa. Vi som klubb ser stor nytte av jobben rundt nasjonal kampplattform og blant annet den jobben som nå er gjort av arbeidsutvalget, skriver han til VG – og legger til at de vurderer å bli med i det såkalte «masterclass»-kurset.

Han har også tro på «synergiene» Europatoppen kan gi.

Da VG spør Fjeld hva han mener med «sammenlignet med målbildet» og hva slags jevnlig dialog det er og hva den går ut på, svarer han slik:

– Målbildet er i forhold til det å oppnå en satt rangering og jevnlig dialog foregår på mange plan i forhold til hvordan vi skal nå disse målene.

Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner, her under VM-sluttspillet sist sommer. Foto: Lise Åserud / NTB

Toppfotball Kvinner og leder Hege Jørgensen bidrar med en liten del i finanseringen av Europatoppens budsjett på drøyt 30 millioner kroner i året.

Jørgensen er også en del av styringsgruppen til prosjektet.

Hun sier i et intervju med VG at de vil gå grundig inn i hvordan pengene i prosjektet blir brukt.

At Vålerenga, som Norges beste kvinnelag, opplever at det ikke har blitt levert på «referanser og analyse», svarer hun slik på:

– Det er definitivt et ønske om raske leveranser, men det vet vi tar tid. Jeg vet at Vålerenga også har blitt tilbudt analysehjelp av Europatoppen i forbindelse med CL-kvaliken, i likhet med Brann.

– Sistnevnte har hatt stor nytte av dette. Store deler av analysene vil bli presentert på cupfinaleseminaret, men jeg har stor respekt for utålmodigheten i klubbene. Det viser jo bare viktigheten av disse analysene, sier Jørgensen.

SIER MINST MULIG: Joacim Jonsson, sportssjef i Vålerenga. Foto: Geir Olsen / NTB

Utover Vålerenga Kvinner og Sarpsborg 08s herrelag, har også klubbledere for 15 andre av totalt 26 lag i de to norske toppdivisjonene, besvart VGs henvendelse om Europatoppen-prosjektet.

Enkelte av toppklubbene har knapt hatt kontakt eller fått noe støtte. Vålerenga-sportssjef Joacim Jonsson er en av få som holder kortene tett til brystet.

– Vi har diskutert dette internt og i forbindelse med dette vil vi rette noen spørsmål direkte inn mot NTF for å bli ytterligere informert før vi uttaler oss, skriver Jonsson i en mail til VG.

Dette svarer ytterligere fem Eliteserien-klubber: Vis mer ↓ FK Haugesund: – Vi har benyttet oss av deres sportslig lederprogram, sier daglig leder i FK Haugesund, Martin Fauskanger. Lillestrøm: – Vi har fått bistand på områder som trender, statistikk, spillerlogistikk og referanser fra europeisk toppfotball som er relevant for utviklingen av vår klubb, sier sportssjef Simon Mesfin. Odds ballklubb: – Odd har vært invitert til og deltatt på et fagseminar om statistikk og trender fra VM 22. Det er det jeg vet. Men kan godt være det er mer som jeg ikke har oversikt over her og nå, sier daglig leder i Odd, Einar Håndlykken. – Vi har også hentet inn noe statistikk på bruk av unge spillere i Eliteserien. Strømsgodset: – Strømsgodset har vært i kontakt med Europatoppen vedrørende deltakelse på lederkurs. Ut over det har vi ikke hatt dialog, skriver daglig leder Magne Jordan Nilsen. Sandefjord: Daglig leder Espen Bugge Pettersen svarer kort og konsist: – Undertegnede deltar på kurset sportsdirector, som finansieres gjennom Europatoppen og egenandel fra klubbene. Vi deltar i de nasjonale ligaene G-15 og G-17. Europatoppen har bidratt noe med start up-finansieringen av disse ligaene. – Utover dette er det NTF som er den ene parten i Europatoppen vi har kontakt med av og til.

SVARER OM EUROPATOPPEN: Daglig leder i Stabæk, Jon Tunold. Foto: Terje Pedersen / NTB

Andre har deltatt på, og enkelte fremhever at de har likt et kurs for sportslige ledere, som har blitt organisert av Europatoppen.

– Vi har hatt to deltakere på kurs for sportslig ledere som vi har vært veldig fornøyd med, skriver daglig leder i Stabæk fotball, Jon Tunold, på vegne av klubbens dame- og herresatsing.

– I tillegg finansierer Europatoppen deler av nasjonal kampplattform for yngre lag. Utover dette har vi ikke hatt dialog direkte med Europatoppen utover at de var inne på treningsleiren til jentene i februar med et innlegg,