– Jeg har vært ekstremt overbærende, det er veldig plagsomt, sier Melina Magulas til VG.

Ektemannen snorker. Og det er blitt verre den siste tiden.

– Jeg har fått mine slag, spark og dytt, sier Nossum.

Fredag er det nasjonal langrennsåpning på Beitostølen og landslagstrener Eirik Myhr Nossum velger å by på seg selv når VG spør om snorkeproblemet. Det er en utfordring mange i Norge sliter med, spesielt menn.

Dette er snorking: Vis mer ↓ Snorking skyldes at det er trangt i bakre del av svelget under søvn. Vevet i området fra bakre del av nesen og ned til strupelokket er såvidt "løst", at det hos de som snorker, vibrerer og kan klappe sammen under innpust.

Snorking produseres ved vibrasjoner/svingninger av drøvelen.

Lett til moderat snorking er å betrakte som et normalfenomen. Hyppigheten tiltar med alderen. Kilde: Norsk helseinformatikk.

Ifølge norsk helseinformatikk viser en studie at vel 40 prosent snorker til vanlig, halvparten av alle menn og tre av ti kvinner. Høyest forekomst var i aldersgruppen 45 til 64 år.

Uttalt snorking som kan gi sosiale og familiære problemer, ses hos cirka 20 prosent av befolkningen og nesten bare blant menn.

– Jeg kunne sparke borti Eirik 15 til 20 ganger i løpet av natten, sier Magulas.

Dermed måtte Nossum flytte ut av soverommet. Først lå han på rommet til parets nyfødte sønn, men så fikk han plass på rommet til eldstesønnen Niklas på tre og et halvt år.

Kona la ut en post på Instagram nylig hvor hun hyllet mannen på farsdagen, men også skrev at hun har tatt ut en «sleepdivorce» etter 12 år sammen.

Paret ble for et par uker siden tobarnsforeldre og det er blitt ekstra viktig å sove godt når de har mulighet. Paret forteller om utkastingen fra soverommet med humor og latter. Men håper det kan hjelpe andre, og utfordringen med snorking kan være alvorlig nok.

– Tidligere snorket jeg litt av og til, men så har det eskalert. Spesielt det siste året. Jeg føler jeg sover dårlig og det plager meg litt for mye til at jeg bare kan flire av det. Jeg har alltid sovet godt og jeg våkner ikke av det nå heller, men jeg kan sove lenge uten å føler meg uthvilt. Jeg føler meg aldri uthvilt, sier Nossum og legger til:

– Det er ingen tvil om at jeg har holdt kona våken.

LANDSLAGSTRENER: Eirik Myhr Nossum er gift med Melina Magulas som er doktorgradsstipendiat ved Norges Idrettshøgskole. Her er paret ved Ullevaal stadion i 2019. Foto: Frode Hansen / VG

Så nå gjør han det han må for å komme tilbake på soverommet. Han har vært til utredning og skal få spesialtilpasset en skinne.

– Jeg kan ikke ha en våken baby og snorkende mann i samme rom, det blir for mye for mor. Planen er at han skal bli tatt inn igjen i varmen, sier Magulas og ler.

