Ikke siden november 2022 hadde Viking gått til pause med en ledelse på hjemmebane.

Den rekken ble brutt tre minutter før hvilen:

Zlatko Tripic satte i gang en kontring - før han spilte fri en fremadstormende Lars-Jørgen Salvesen. Sørlendingen siktet mot Sander Svendsen foran mål, men i stedet taklet en uheldig Sander Christiansen ballen i eget mål.

– Jeg kom i en trasig situasjon hvor det er vanskelig å klarere, sier Christiansen til TV 2. Bergenseren angrer på at han ikke kostet på seg et gult kort da han hadde sjanse til å stoppe Tripic i forspillet til avgjørelsen.

Sander Christiansen Scoret selvmål.

– Utrolig deilig , sier Tripic til VG. Men Viking-kapteinen er ikke fornøyd med alt.

– Vi er ikke nøye nok på siste tredjedelen. Vi kunne og burde skapt flere sjanser, mener Tripic. Han savnet mer «is i magen».

– Vi vet at det at prestasjonen vår må opp når vi møter Bodø/Glimt og Brann i de neste kampene, sier Viking-trener Morten Jensen og kaller seieren fortjent.

– Vi gjør en svak innsats. Viking er et bra lag, men i store deler av matchen så føles det som vi ikke forbereder oss til å spille ballen fremover, men bakover. Jeg skal ikke si at vi gjemmer oss, men vi er iallfall ikke spillbare. Vi er i posisjon, men har ikke et kroppsspråk som sier at vi vil ha ballen, mener en irritert Stefan Billborn i intervju med TV 2. Sarpsborg-treneren kaller svikten et «mentalt spørsmål».

Stefan Johansen spilte ikke for Sarpsborg. Jo Inge Berget gjorde comeback i norsk fotball etter 10 år, men måtte ut ved pause.

– Vi kjente litt og valgte ikke å ta noen sjanser, sier Berget til VG.

FEIRET: Lars-Jørgen Salvesen og Viking kan juble for tre poeng. Foto: Carina Johansen / NTB

Viking var nære 2–0 ved flere anledninger i andre omgang - med store sjanser både for Tripic og Salvesen - uten å få uttelling.

På overtid var Sarpsborg nære å stjele med seg ett poeng da Henrik Meister kom alene med keeper - men Patrik Gunnarsson fikk reddet forsøket fra den unge dansken.

Viking slår dermed tilbake etter en skuffende avslutning på forrige sesong, som nådde et bunnpunkt med 1–5-tap for Rosenborg i siste serierunde.

Sondre Bjørshol måtte ut med skade etter bare tre minutter. Det blir bekreftes at han har pådratt seg en lårskade.

– Veldig trist for Sondre. Vi regner han som Eliteseriens beste høyreback, sier trener Morten Jensen.

Viking-kaptein Zlatko Tripic var ikke fornøyd i generalprøven mot Rosenborg: