– Det hjelper når motstanderen gjør noe idiotisk, sier Simen Agdestein i NRK-studio og mener Idani spilte «ufattelig dårlig».

Det betyr at nordmannen er alene i teten når bare to runder gjenstår. Carlsen har 9 poeng, mens indiske Vidit Gujrathi har 8,5.

– Det var en veldig viktig seier. Jeg følte litt på nerver, for dette var et parti jeg burde vinne, sier den regjerende verdensmesteren til NRK.

Magnus Carlsen ble plukket ut til en tilfeldig jukse-kontroll etter seieren mot Vladimir Fedosejev.

– Det var bare en fair play-sjekk. Jeg tenkte at det var positivt (at jeg ble plukket ut til kontroll), det betyr at jeg har spilt et godt parti, smiler en sprudlende Carlsen.

Carlsen jakter på sin femte VM-tittel i hurtigsjakk. Nordmannen vant i fjor.

Om han vinner, blir det hans 16. VM-gull i karrieren.

– Det er noe magisk ved det. Så får vi se om det kommer i dag, eller senere, sier pappa Henrik Carlsen til NRK.

Magnus Carlsen gikk seg en tur i solen før spillet startet torsdag.

Magnus Carlsen titter bak ryggen på Yangyi Yu. Foto: Maria Emelianova

Parti 10: Vladimir Fedosejev-Magnus Carlsen 0–1

Begge hadde syv poeng foran dette partiet, og det var lenge helt jevnt og der begge spilte kjapt. Fedosejev er russer som har vært kritisk til krigen og nå spiller for Slovenia.

Carlsen fikk et etter hvert et solid overtak.

– Fedosejevs stilling er en posisjonell ruin, sier Simen Agdestein i NRK-studio.

– Han ser ut som en nybegynner, sier Agdestein om Carlsens motstander. Etter 57 trekk måtte Fedosejev gi opp.

– Kjempedeilig! Det var et eller annet som fikk meg til å tenke at jeg ikke skulle spille på remis, sier Carlsen selv til NRK.

– La meg bare spille et parti! Og jeg er veldig, veldig fornøyd med hvordan det gikk etter hvert. Etter hvert ble det ganske greit. Han ender opp med å se litt hjelpeløs ut.

Parti 11: Magnus Carlsen-Pouya Idani 1–0

Carlsen var storfavoritt mot den ukjente iraneren (28) med langt lavere rating enn nordmannen. Idani er bare nummer 188 i verden i klassisk sjakk.

– Jeg har aldri hørt om Pouya, innrømmer Simen Agdestein i NRK-studio.

– Jeg mistenker at heller ikke Magnus har hørt om ham.

Iraner hadde en liten fordel etter 15 trekk, men etter hvert jevnet det seg ut og Carlsen hadde en klar fordel på klokka.

– Jeg skjønner ikke hva han driver med nå. Han har tatt en kjempesjanse, sier Agdestein om Idani.

Etter 51 trekk måtte iraneren gi seg.

Aryan Tari er beste norske ikke-Carlsen etter 11 runder. Han har seks poeng Elham Amar, Johan Sebastian Christiansen og Benjamin Haldorsen har alle fem.

Hans Niemann? Han er nummer 61 med 6,5 poeng.