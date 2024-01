I tillegg blir ytterligere én kvinne tatt ut etter EM i Osrblie, opplyser skiskytterforbundet mandag kveld.

– Kvoten er slik at vi har fire kvinner på individuelle distanser, og så tar vi med én reserve. For herrene har vi en kvote på seks løpere, da vi har fem blant de topp 15 beste sammenlagt i verdenscupen, i tillegg til at Johannes Thingnes Bø er tittelforsvarer på sprint, jaktstart og normaldistanse, forklarer landslagssjef Per Arne Botnan.

Dette er Norges VM-tropp:

Kvinner: Juni Arnekleiv (Dombås IL), Karoline Knotten (Vingrom IL), Marit Ishol Skogan (Steinkjer Skiklubb), Ingrid Landmark Tandrevold (Fossum IF).

Menn: Johannes Thingnes Bø (Markane IL), Tarjei Bø (Markane IL), Vetle Sjaastad Christiansen (Geilo IL), Sturla Holm Lægreid (Bærums Skiklub), Johannes Dale-Skjevdal (Fet IL), Endre Strømsheim (Bærums Skiklub).