Med tårer i øynene la Braathen opp som alpinist i oktober i fjor på grunn av en langvarig strid med Norges Skiforbund om markedsrettigheter.

– Det systemet vi har i dag, er i strid med loven, uttalte Hokksund-karen.

Nå har det snart gått én sesong der Braathen har vært tilskuer til idretten. Spørsmålet er nå om torsdagens varslede pressekonferanse i Østerrike, der fremtiden er temaet, handler om et comeback.

Én av mulighetene er at Braathen konkurrerer for Brasil, hvor moren er fra, men da må han få lisensen sin frigitt av Norges Skiforbund.

Overfor VG vil ikke Norges Skiforbund kommentere om de har frigitt lisensen til Braathen.

– Vi ønsker ikke å si noe på nåværende tidspunkt, men viser til pressekonferansen Lucas har innkalt til, skriver kommunikasjonssjef Espen Graff i en tekstmelding.

– Hvorfor vil dere ikke kommentere ja eller nei på om lisensen er frigitt?

– Vi ønsker ikke å uttale oss om noe før Lucas har hatt pressekonferansen.

Den aktuelle pressekonferansen finner sted i østerrikske Salzburg torsdag klokken 11.00 i lokalene til sponsoren Red Bull.

– Nå ønsker han å dele en oppdatering om fremtiden, skriver selskapet i innkallelsen som ble publisert på deres nettside mandag.

Gjør Lucas Braathen comeback?