– Ren galskap, skriver Bild etter det voldsomme dramaet i Dortmund.

Den norske landslagsbacken Julian Ryerson slo an tonen med det første skuddet i den svært underholdende kvartfinalen. Lyngdølen jublet voldsomt for Borussia Dortmunds første semifinale i Champions League siden 2013.

Den gang førte Klopp klubben helt til finalen. Der ble det tap for Bayern München i et heltysk oppgjør på Wembley. Nå venter to semifinaler mot PSG, som knuste Barcelona 4–1 på bortebane.

For Atletico Madrid var nedturen enorm.

– Død, oppstandelse, død , er tittelen i avisen AS.

– Dette gjør vondt, sier Atletico-kaptein Koke.

SKUFFELSE: Champions League-drømmen stoppet i kvartfinalen for Antoine Griezmann og Atletico Madrid. Foto: Wolfgang Rattay / Reuters / NTB

Både Marcel Sabitzer (Dortmund) og Álvaro Morata (Atletico) misset kjempesjanser før det virkelig tok av på Signal Iduna Park.

1–0: Ryerson innblandet i forspillet. Mats Hummels serverer en krempasning gjennom til Julian Brandt. Han banket ballen under Jan Oblak i Atletico-målet.

Ian Maatsen – Chelsea-back som i januar kom på lån – gjorde en avgjørende feil da Dortmund tapte den første kampen i kvartfinalen 2–1. Nå revansjerte nederlenderen seg kraftig.

2–0: Maatsen ble spilt gjennom av Sabitzer. Fra omtrent samme posisjon som satte han ballen klink nede ved stolpen. Hans første mål i Champions League.

FULLTREFF: Ian Maatsen scorer. Foto: ODD ANDERSEN / AFP / NTB

Men etter en pause – helt sikkert av det intense slaget med trener Diego Simeone – kom Atlético Madrid brennsterkt tilbake. De presset voldsomt på fra start i 2. omgang.

2–1: Mario Hermoso headet en corner inn igjen mot mål. Det sto Mats Hummels. Dortmund-nestoren var uheldig. Satte ballen i eget nett.

Argentineren Rodrigo De Paul dominerte det meste og snart trykket Atletico hjemmelaget omtrent inn i eget mål.

2–2: Innbytter Rodrigo Riquelmes skudd ble med nød og neppe reddet av Dortmund-keeper Kobel. Så fikk en annen innbytter, Ángel Correa, sjansen. Han scoret til slutt på sin egen retur.

FIKK GULT: Julian Ryerson fikk gult kort etter en duell med Cesar Azpilicueta. Det ga gult fra dommer Slavko Vincic. Foto: FRIEDEMANN VOGEL / EPA / NTB

Borussia Dortmund virket kjørt. Men det stemte slettes ikke. Og i sentrum for det meste som Marcel Sabitzer. Snuoperasjonen var voldsomt.

3–2: Sabitzer fant Niclas Füllkrug inne i feltet. Headingen satt i det lengste hjørnet.

4–2: Marcel Sabitzer ordnet opp selv. Østerrikerens skudd fant veien gjennom en skog at Atletico-bein og inn bak Jan Oblak i Atletico-målet.

1 / 5 MATCHVINNER: Marcel Sabitzer jubler for den avgjørende målet.









Dermed hadde Dortmund nok en gang snudd kvartfinalen. Fotballfesten tok helt av for 80.000 på Iduna Park.