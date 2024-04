Etter kanonstarten i Tromsø (seier 4–2) var Bergens stolthet storfavoritter mot aristokratene fra Østfold. Men det endte i fiasko for Eirik Hornelands utvalgte.

Mot spillets gang sendte Stian Stray Molde Fredrikstad i ledelsen 1–0 i det 41. minutt.

Han økte selv til 2–0 i det 72. minutt.

Resten av kampen handlet mest om bergensernes sinne mot Fredrikstads uthaling.

Brann stadion kokte, både på den nylagte gressmatten og på tribunen.

– På grensen til parodi. Etter hver eneste dødball har en FFK-spiller tatt telling, sier TV 2- kommentator Øyvind Alsaker på direkten.

Dommer Ola Hobber Nilsen la først til 13 minutter, så ett minutt til, til sammen 14. Det hjalp ingenting for Brann.

– Vi spekulerer ikke i å legge oss ned, sier FFK-trener Mikkjal Thomassen til TV 2.

Stian Stray Molde blir gratulert av Oscar Aga etter sin scoring til 0–1. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

Thomassen sier også at «jeg har aldri opplevd lignende» om at det ble lagt til så mye som 13 minutter.

– Det er uforståelig for meg.

– En masterclass i å få tiden til å gå, samtidig som de utnytter øyeblikkene. De spiller så klokt, sier TV 2s ekspertkommentator Simen Stamsø-Møller om Fredrikstad.

– Det blir kanskje i overkant mye, innrømmer tomålsscorer Stian Stray Molde til TV 2 etterpå.

– Men det er det man må gjøre for å vinne, fortsetter FFK-profilen.

Inntil søndag hadde Brann stadion vært en marerittarena for Stian Stray Molde.

Han var kaptein da FFK tapte 3–0 for Brann i Obos-ligaen i 2022.

Han var kaptein da FFK tapte 6–0 for Brann i cupen noen uker senere i 2022.

– Jeg hadde et par dårlige opplevelser her for et par år siden, men nå har vi et helt annet lag, sier han til TV 2.

Kampen på Brann stadion var preget av FFK-spillere som lå nede med skader. Her prater dommer Ola Hobber Nilsen med Maï Traoré. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

– De ligger lavt og godt, sier Branns Bård Finne til BTs «Ballspark» om motstanderen.

Brann fortsatte å presse på i 2. omgang, men oppfinnsomheten på den siste tredjedelen av banen var ikke iøynefallende.

Samtidig var det tydelig at trener Thomassen har drillet dette FFK-laget i å forsvare seg, først i Obos-ligaen i 2023 og nå på øverste nivå.

Og Fredrikstad-spillerne sørget for at klokka tikket veldig fort, noe som irriterte Brann-supporterne voldsomt.

Fredrikstad-spillerne jubler foran egne fans. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

Mot slutten ble Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen så sint at han jaget Oscar Aga av banen.

Etter en times spill fant Brann-trener Eirik Horneland ut av noe måtte gjøres. Han byttet inn både Sander Kartum og Magnus Warming. Etter hvert kom også Aune Heggebø.

Men i stedet var det FFK som holdt på å øke til 2–0 da keeper Mathias Dyngeland dummet seg ut. Han ble reddet av medspillerne.

Fredrikstad hentet danske Jonathan Fischer som keeper før sesongen, og han skulle etter hvert vise at han er verdt millionene fra Hobro.

Så økte Stian Stray Molde til 2–0 etter frispark fra Patrick Metcalfe.

Hans første mål kom etter både godt og heldig forarbeid av Maï Traoré.

Da hjalp det lite for Brann at de hadde nesten 80 prosent ballinnehav.

Neste motstander for FFK: «Den andre byen», Fredrikstadfolks kodenavn for Sarpsborg.