Oppdateres. Følg sprinten her

− Det er dessverre for svakt og skuffende i dag også av de norske damene, sier Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug

For når semifinalene går på sprinten i sveitsiske Goms lørdag ettermiddag, er det helt uten norske jenter.

Tiril Udnes Weng, Julie Myhre, Mathilde Myrvold og Maria Hartz Melling røk alle i kvartfinalen.

– Det er kjedelig. Å rykke i kvartfinalen er kjipt, sier Weng til Viaplay.

– Det ble en plass for langt bak. Jeg burde plassert meg lenger frem, sier Mathilde Myhrvold.

Sist gang Norge ikke hadde en kvinne i en sprintfinale var i Toblach i februar for snart ett år siden. Nå er altså ingen i semifinale heller.

– Nedturen fortsetter for de norske kvinnene. Alle klarer å rykke ut her. Det er rett og slett ikke godt nok for tiden, så ærlig må vi være, sier Torgeir Bjørn hos NRK.