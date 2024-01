Det skriver The Athletic lørdag kveld. Hverken Rashford eller klubben skal ha ønsket å kommentere den engelske nettavisens opplysninger.

Klubben skal ha vært orientert om at Rashford besøkte en nattklubb onsdag kveld. The Athletic skal ha sett dokumentasjon på at den godt betalte angriperen også var ute kvelden etterpå - bare timer før han skulle vært på trening med laget fredag.

Rashford skal ha tatt et privatfly hjem fra den nordirske hovedstaden i morgenetimene. På en pressekonferanse samme fredag uttalte United-manager Erik ten Hag at 26-åringen var for syk til å trene.

Søndag venter Newport County i FA-cupens fjerde runde.

Foto: Martin Rickett / Pa Photos / NTB

Rashfords tur til Nord-Irland skal ha skjedd samtidig som en tidligere lagkamerat i United-akademiet signerte for klubben Larne.

Daily Mail har tidligere omtalt at spissen var observert ute i Belfast onsdag kveld.

I november fikk Rashford kritikk for å ha gått på byen etter at United tapte 0–3 for Manchester City.

– Jeg har snakket med ham om det. Det er uakseptabelt. Han har unnskyldt seg, sa ten Hag den gangen.

Rashford har kun scoret fire mål i Premier League denne sesongen. I serien ligger United på 8. plass - 16 poeng bak ledende Liverpool.