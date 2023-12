Fem av seks planlagte herrerenn til nå er dermed avlyst. Et slalåmrenn i Østerrike er det eneste som er gjennomført til nå.

– Vi prøver ikke å tenke på det. Men det er deprimerende å ha sånn uflaks. Vi har vært fem uker på reise, uten et eneste renn, sier den norske fartstreneren Pete Andersson til VG.

Det er sterk vind i Beaver Creek i USA. Etter planen skal det kjøres Super-G der søndag.

Sesongåpningen i Sölden ble avlyst etter at finaleomgangen ikke kunne gjennomføres på grunn av ekstreme værforhold.

To helger senere ble begge rennene i Zermatt-Cervinia avlyst.

18. november er datoen sesongens eneste renn har blitt gjennomført til nå. Det var rennet da Henrik Kristoffersen raste mot demonstranter.

– Ved reservestarten er det ikke mulig å se til neste port, sier renndirektør Markus Waldner til tyske ORF.

Han var også bekymret over at det ikke er preparert godt nok ved siden av ideallinjen - og at løperne kunne bli skadet.

– Det var ikke mulig å ha renn i dag. Vi var klare, men det var umulig. Det snødde mer enn forventet i natt. Vind og snø. Det er for vanskelig å ha et sikkert og rettferdig renn under slike forhold, sier Pete Andersson.

Det blåser godt i Beaver Creek også lørdag. Utforrennet er avlyst. Foto: EZRA SHAW / AFP / NTB

– Tror du det blir super-G-renn søndag?

– De har veldig dyktige folk her, så det er en mulighet. Det er avhengig av været til natten.

– Hva tenker løperne?

– Vi må bare prøve å være positive. Vi hadde noen gode treningsdager forrige uke. Vi må se positivt på det, gjentar den norske fartstreneren.