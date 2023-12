For Thingnes Bø hadde muligheten til å starte denne sprintsesongen som han avsluttet den forrige. Ubeseiret.

Skal man gjøre det er det ikke rom for mange bom.

Thingnes Bø bommet to ganger på liggende skyting og én gang på stående.

Da ble det altfor vanskelig og den store forhåndsfavoritten ender langt nede på resultatlisten.

Storebror Tarjei Bø plaffet ned ti av ti blinker og så lenge ut til å ta en etterlengtet seier etter fire annenplasser forrige sesong, men bak ham kom en tysker ved navn Philipp Nawrath.

Tyskeren skjøt også fullt hus, og gikk i tillegg raskere i sporet.

Sebastian Samuelson gikk til tross for to bom på stående i et voldsomt tempo og gikk i mål ett minutt og åtte sekunder foran sin norske riva, Thingnes Bø.