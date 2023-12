Verdenseneren slo først belarusiske Denis Lazavik (17) etter å ha vunnet med hvite brikker og spilt remis med svart.

Mot Nodirbek Abdusattorov (19) fikk Carlsen først remis med hvitt, og med svarte brikker ble det også remis.

Avgjørelsen måtte derfor falle i armageddon , der Magnus Carlsen fikk hvitt og derfor måtte vinne. Det klarte han.

– Jeg er fornøyd med måten jeg satte feller for ham, sier Carlsen til TV 2 om armageddon-partiet.

Han håper å feire med å dra på NHL-kamp med Toronto Maple Leafs - om han får tak i billetter.

De åtte som har samlet flest poeng gjennom de seks turneringene som har vært spilt i 2023, er i finalen. De møtes altså fysisk i Toronto.

Etter to runder har Wesley So fullt hus etter å ha slått både Hikaru Nakamura og Denis Lazavik. Det har altså også Carlsen.

Hikaru Nakamura tapte begge sine kamper på bursdagen sin. Og møter Carlsen søndag.

Carlsen har vunnet halvparten av de seks digitale turneringene som har vært før finalen og er med det overlegent best.

Verdensener Carlsen ladet opp på Bahamas, der han selvfølgelig også spilte online - og denne uken satte «verdensrekord» i lynsjakkrating online. Han presterte 3.340 og slo Hikaru Nakamuras notering med 3.336.

Fra lørdag til og med tirsdag møtes de åtte alle mot alle i to partier hurtigsjakk, og eventuelt armageddon for å avgjøre vinneren. De to beste går til semifinalene, mens plassene tre til seks spiller om de to siste semifinaleplassene. Finalen spilles fredag og lørdag.

