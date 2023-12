Keeper-Silje er punktlig, men lørdag kom hun for sent på det norske lagets pressemøte. Det hadde vært drama i frokostsalen. Datteren Emma (4 md.) fikk en kopp kaffe over seg. Alle foreldre kan kjenne den følelsen.

– Vi måtte jobbe litt med det. Men det gikk heldigvis bra. Kaffen var lunken, sier hun til VG.

De eneggede tvillingene får til familietreff hver dag på VM-hotellet rett på utsiden av Lerkendal. Sannas datter Mathea (10 md.) får mye nærkontakt med kusinen.

– Det er veldig koselig. Mathea synes det er to like mødre her. Så det er litt vanskelig å skjønne at vi er to. Hun tar litt feil. Jeg får en ekstra klem i ny og ne, sier tante Silje.

– Noen kaller oss barnehagen, smiler hun. Også Kari Brattset Dales sønn Nils (1) er med.

– Vi er sammen så mye som det passer. Vi «henger» så mye vi kan. Det er vi veldig hyggelig, sier Sanna. Søstrene har gjort det meste sammen. Nå har de fått sin førstefødte samme år.

FØRSTE BILDE: VG presenterte Sanna (til venstre) og Silje Solberg sammen for første gang som «nyttårskometer» i 2011. Foto: Marte Vike Arnesen / VG

– Veldig, veldig koselig. De kommer til å få mye glede av hverandre. Særlig når vi flytter hjem til Oslo, sier venstrekanten med 11 mål 11 skudd i VM.

– Vi er veldig takknemlig for at vi får lov til å ha med dem her. Det er ikke gitt at familien får være med på et landslag. Men her blir det lagt til rette. Det gir ikke bare veldig mye energi til oss. Men også til resten av laget, mener Silje Solberg-Østhassel.

Hun forbereder seg til finalen i hovedrunden søndag kveld. Frankrike er hennes favorittmotstander. Senest i fjorårets EM-semifinale sto hun som en vegg mot dem.

– Det er litt annerledes med en liten baby. Men jeg får gjort de samme forberedelsene. Så har jeg en litt annen avkobling på dagtid. Jeg tenker det er positivt. Jeg nyter å være tilbake på banen med litt nedsenkede skuldre, beskriver hun.

For fire år siden ble det en sjelden knute på tråden mellom de to bestevenninnene. Silje valgte en kontrakt med Györ i stedet for å si ja til Sannas Esbjerg. Silje sendte en lang forklarende sms til søsteren.

En skuffet Sanna svarte med to bokstaver: ok.

Så var det taust en uke.

– Det var noen stikk det året, men ikke de kommer nå lenger, ler Silje Solberg-Østhassel.

Kontrakten hennes i Ungarn går ut etter denne sesongen.

– Tiden får vise. Ingen ting er avklart, svarer Silje hemmelighetsfullt.

– Det er fortsatt en drøm å spille i klubb med Sanna igjen. Ingen ting er umulig, sier målvakten.

Det er 10 år siden deres veier skiltes som klubbspillere i Stabæk. Sanna tror ikke på noen gjenforening i Danmark til sommeren.

– Vi har to keepere på kontrakt. Så den er litt låst. Jeg hadde selvsagt elsket at Silje skulle komme, sier hun.