Brentford hadde frustrert Citys stjernegalleri i over 70 minutter da Ajer snublet på Etihad Stadium. Landslagskamerat Haaland jaktet like bak, snappet ballen og avgjorde matchen alene med den nederlandske sisteskansen Mark Flekken (30) et par sekunder senere.

– Du gir den største sjansen til den beste spissen i verden. Mark kunne ikke stoppe han denne gangen, sier Brentford-manager Thomas Frank.

SKURK OG HELT: Kristoffer Ajer fortvilte mens Erling Braut Haaland var på vei til å score for City. Foto: Martin Rickett / Pa Photos / NTB

For Haaland var følelsen trolig lettelse. Feiringen var rolig, kanskje i respekt for Ajer. Nettkjenningen var jærbuens første etter to målløse kamper og betyr at City bare er ett poeng bak serieleder Liverpool. På 3. plass følger Martin Ødegaards Arsenal – to poeng unna rødtrøyene fra Merseyside.

Samtlige har 13 matcher igjen av ligaen.

– Det er Haaland som viser hvor stor selvtillit han har i situasjoner som dette. Haaland overrasker Flekken. Så kommer vi ikke utenom at Ajer sklir, sier Viaplay-ekspert Petter Veland.

– Man sitter igjen med at det noen ganger går litt for raskt for ham.

Foto: Martin Rickett / Pa Photos / NTB

Etter å ha returnert fra seniorkarrierens lengste skadeavbrekk (56 dager) i oppgjøret mot Burnley 31. januar, har Haaland spilt seks matcher. Det har endt med nettkjenning i to av dem – og tre mål totalt.

I Premier League er spissen toppscorer med 17 fulltreffere, Liverpools Mohamed Salah er nærmest med sine 15.

Haaland har nå scoret mot samtlige klubber han har spilt mot i Premier League – 21 av 21.

– Han er bare tre år eldre enn meg. Men det er «crazy» å spille med en av de største. Jeg nyter hvert øyeblikk, sier 20 år gamle Oscar Bobb, som fikk spørsmål av en engelsk reporter om hvordan det er å være på lag med landsmann Haaland i et intervju på Viaplay.

Tidligere i sesongen har også ballvidunderet Oscar Bobb vist seg frem med avgjørende avslutninger – og i sitt livs første Premier League-match fra start var Oslo-gutten nære et nytt mål i første omgang.

Etter å ha vist stor ro og teknisk kvalitet, ble Bobb stoppet på streken av Brentfords Ben Mee.

– Jeg syns vi møtte et veldig bra lag. Vi hadde noen gode sjanser som vi vanligvis scorer på. Til slutt er det en veldig viktig seier, sier Bobb.

Brentford-manager Frank er skuffet etter Ajers tabbe. Laget er på 14. plass - bare fem poeng unna nedrydd.

– Han skled. Jeg syns City er gode nok til at de ikke trenger den flaksen. Vi var i kontroll defensivt i andre omgang. Det er frustrende at marginene ikke går vår vei, men vi må fortsatt ha troen, sier Frank.