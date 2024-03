Det melder Kristiansand-klubben på egne nettsider. Hun gir seg etter sesongslutt 31. mai.

– Det føltes bare riktig for meg. Det har vært et kjempelærerikt år, og jeg er utrolig takknemlig for den reisen og erfaringen jeg har fått. Så har jeg utrolig stor respekt for jobben som kreves, og jeg følte at tiden var inne, sier Benedicte Løyland til Fædrelandsvennen.

– Hva har de økonomiske utfordringene og jobben med å redde Vipers-skuta hatt å bety for din avgjørelse?

– Det har vært en helhetlig vurdering, og det er min beslutning. Dette føltes bare riktig for meg nå, sier Løyland.

– Har jobben vært annerledes enn du så for deg?

– Ja, men samtidig har den vært vanvittig lærerik, sier Løyland, som ikke har så lyst til oppgi selve årsaken til at hun gir seg.

– Nei, det føles bare riktig, svarer hun.

– Hva sier du til spillere, ledelse og supportere som er skuffet over avgjørelsen din?

– Jeg er sikker på at vi er mange som har et stort hjerte for Vipers og det har jeg også. Jeg skal fortsatt være med og heie. Men nå skal vi først gjøre ferdig sesongen.

– Hva skal du til med nå?

– Nå har jeg fokus på denne jobben, så det skal jeg ikke uttale meg om så mye ennå. Det kommer jeg tilbake til når tiden er inne.

Løyland ble daglig leder i august i fjor, og går dermed av etter bare ti måneder i jobben.

– For klubben er det selvsagt beklagelig å miste vår daglige leder etter bare ett år, men vi har respekt og forståelse for avgjørelsen. Dette har vært et svært krevende år, sier styreleder Rune Nomeland til vipers.no.

Styrelederen opplyser at de nå vil sette i gang en prosess for å finne Løylands erstatter.

– På vegne av styret og resten av klubben er vi dypt takknemlige for den enorme innsatsen Benedicte har lagt ned for klubben og vi ønsker henne all mulig lykke til videre.

