Det sa Olsen da han inntok vitneboksen i Buskerud tingrett torsdag formiddag.

– Det har opprørt meg personlig, sa Olsen.

Han var en del av den norske delegasjonen til IBU-kongressen i 2016, der Russland på svært kontroversielt vis ble tildelt skiskytter-VM i 2021. Til tross for at en hel idrettsverden fordømte statsorganisert, systematisk dopingbruk blant landets utøvere et par år tidligere.

I retten har det kommet frem at Olsen dette året skal ha sett at det ble overlevert konvolutter fra en russisk idrettsleder på den aktuelle kongressen i Moldova.

Det var tidligere skiskytterpresident, nå sportssjef i friidrettsforbundet, Erlend Slokvik som fortalte dette.

I retten i dag, pekte Olsen likevel på IBU-topp Max Cobb når han fordelte skyld - fordi Cobb angivelig skal ha gitt tilsvarende opplysninger til advokat Jonathan Taylor, som har gransket Anders Besseberg for IBU.

Både Cobb og Slokvik har vitnet i straffesaken mot 77-åringen. Olsen hadde ikke stemmerett og sto på gangen under kongressen i 2016:

– Erlend (Slokvik) hadde bedt oss om å følge litt med på hva som skjedde der ute, og det gjorde vi. Jeg husker at jeg så én person komme fra den russiske standen. Han hadde noen papirer. Jeg var forundret over at han ikke var inne i salen, for han var en kongressrepresentant. Dette sa jeg til Erlend og Tore Bøygard. Men jeg har aldri sagt at jeg har sett kjøp av stemmer. Kun at jeg stusset over at vedkommende ikke var inne i salen, fortalte Hans Peter Olsen i sal to torsdag.

TIDLIGERE SKISKYTTER-TOPP: Erlend Slokvik. Foto: Emilie Holtet / NTB

Han satt bare to meter fra svigerfar Anders Besseberg. 77-åringen fra Vestfossen risikerer ubetinget fengsel for korrupsjon fra tiden som president i Det internasjonale skiskytterforbundet.

– Har du fått flere spørsmål om dette senere?

– Sommeren 2020 fikk jeg en epost fra denne Taylor-kommisjonen. Det sto at Max Cobb sa at jeg har sagt noe om dette. Men jeg har aldri snakket med Max Cobb om denne saken. Jeg har kun snakket med Tore (Bøygard) og Erlend (Slokvik) og nevnt at jeg stusset over en kongressrepresentant der ute.

Max Cobb er tidligere styremedlem i IBU. I dag er han generalsekretær i organisasjonen. Han og Besseberg har blitt portrettert som bitre fiender.

VG har vært i kontakt med Cobb etter Olsens vitnemål torsdag. Han vil ikke kommentere den pågående saken i Norge. Men han er likevel klar på hva Hans Peter Olsen har fortalt ham:

– Har du noensinne hørt Olsen, enten direkte eller gjennom Erlend Slokvik, si at han så at stemmer ble kjøpt på kongressen i 2016?

– Ja, svarer Cobb.

– Fra Olsen eller Slokvik?

– Olsen, sier han.

IBU-TOPP: Max Cobb vil ikke kommentere den pågående rettssaken i Hokksund. Her er han fra vitnemålet sitt i forrige uke. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Hans Peter Olsen har altså en helt annen oppfatning:

– Jeg er opprørt over hvordan sånne som Max Cobb kan dra meg inn i ting som ikke er sant rundt dette med stemmekjøp. Det har opprørt meg personlig. Det gir et feilaktig inntrykk av hva jeg har sagt. Jeg har kun sagt at jeg så folk komme ut, sa han i dag.

Temaet kan være viktig i retten, fordi hvordan Anders Besseberg eventuelt har handlet på informasjon om russisk stemmekjøp kan være interessant for de tre tingrettsdommerne.

Hans Peter Olsen har selv levd et langt liv i skiskyttermiljøet. Bessebergs svigersønn er internasjonal dommer, han har sittet i styret i Norges Skiskytterforbund og han er fortsatt rennsjef for verdenscupen i Holmenkollen.

Og så er han altså gift med Bessebergs datter.

Erlend Slokvik har ikke besvart VGs henvendelse på telefon i forbindelse med denne saken.

Aktor Marianne Djupesland presiserte i retten at Økokrim ikke har benyttet seg av Taylor-rapporten som grunnlag for deres tiltale mot Anders Besseberg.

I retten torsdag ble også tre klokker som er en del av tiltalen mot 77-åringen et tema.

KOSTBAR: Denne klokken har en verdi på 195.000 kroner. Den ble gitt av en russisk idrettsleder, angivelig fordi Besseberg hadde ledet sitt 100. IBU-styremøte og fylte år. Foto: Christian Thorkildsen / VG

Den ene har en verdi på 195.000 kroner og ble gitt av en russisk skiskytter-leder. Hans Peter Olsen uttalte seg i tråd med det Besseberg har sagt tidligere.

– Omega-klokken vet jeg at han fikk for å ha ledet sitt 100. styremøtet samtidig som han hadde bursdag. Anders var forferdet over prisen på klokken, for den oppdaget han på en flyplass senere.

Også to andre klokker skal ha blitt gitt av russiske myndighetspersoner. Verdien på disse har aldri vært noe tema i familien Besseberg, sa Hans Petter Olsen.

Han beskrev derimot Alexander Tikhonov, en kontroversiell russisk skikkelse i internasjonal skiskyting, i svært lite hyggelige ordelag.

Tikhonov skal ha gitt én av klokkene. Besseberg hevder dette var forsøk på korrupsjon og at han forgjeves har forsøkt å gi klokken tilbake.

Den ble funnet hjemme hos nordmannen da politiet gjennomførte en razzia våren 2018.